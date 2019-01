Un método eficaz de organización de oficinas según Tus Empresas

Ordenar el espacio o crear nuevos espacios son algunos de los consejos más utilizados Enero nunca ha sido un mes fácil para volver a la rutina. Es por ello que especialistas en el orden como la japonesa Marie Kondo ofrecen soluciones para conseguir que los espacios de trabajo influyan de forma positiva para aquellos que acuden a ellos. Las personas pasan casi un 90% de su tiempo en interiores. Pese a que la gurú del orden se enfoca sobre todo en el hogar, hay algunos elementos que podrían extrapolarse a las oficinas. Pero no solo se trata de organizar, en algunas ocasiones acudir a elementos que cambien la distribución del espacio como los tabiques móviles en Sevilla pueden ser útiles para que este tipo de construcciones generen una mayor productividad en sus empleados.

En primer lugar es necesario desechar todo aquellos que no se utilice en la vida diaria. Esta práctica tiene como objetivo transformar la mentalidad de aquellos que acuden a este tipo de consejos. Según la especialista, gracias a esta estrategia el desorden desaparecerá de la vida de quien la lleve a cabo. Las causas de la desorganización son dos: requiere mucho esfuerzo guardarlo en su lugar o no se tiene claro dónde hay que colocarlo.

Por ello, en primer lugar será necesario vaciar todo el espacio que es necesario organizar. Es necesario establecer un criterio a la hora de deshacerse de algunas cosas. En ocasiones hay quien acumula todo tipo de objetos o bien porque tienen un valor emocional o porque su información es útil. Para Marie Kondo solo son prácticos aquellos objetos que evocan pensamientos positivos. Por ello, una oficina deberá contener únicamente lo que motive a sus empleados.

A la hora de decidir qué no es necesario dentro del lugar de trabajo, acudir a una elección de tipo intuitivo suele ser el más acertado. Si el objeto no desempeña la labor para la que fue adquirida, ya no es necesario. A la hora de poner orden en todos los papeles que puede haber dentro de una oficina, apostar por organizarlos en función de su utilización inmediata será lo más adecuado según Marie Kondo. Aquí entrarían los que están en uso, aquellos que utilizados por un tiempo limitado y los que hay que conservar a largo plazo.

Otra de las opciones, muy demandada actualmente, es la colocación de tabiques móviles. Gracias a ello es posible crear ambientes donde reunir a los empleados de forma espontánea, pensando siempre en una mayor relación entre los mismos y por tanto repercutiendo a la hora de desempeñar éstos su trabajo.