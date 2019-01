El Eibar toma aire con una goleada ante el Espanyol Los armeros cuajaron un gran partido, presionando con intensidad la salida de balón del rival Redacción Siglo XXI

martes, 22 de enero de 2019, 08:32 h (CET) El Eibar ha logrado la victoria siete jornadas después al imponerse de manera contundente este lunes, en el último partido de la vigésima jornada de LaLiga Santander, al RCD Espanyol (3-0), un resultado que le impulsa en la clasificación y que sume a los pericos en una crisis aguda.



Los armeros, que no vencían en la competición doméstica desde finales de noviembre -cuando lo hicieron en casa ante el Real Madrid (3-0)-, cuajaron un gran partido, presionando con intensidad la salida de balón del rival, y se llevaron tres puntos que les permiten alcanzar los 25 y alejarse de los puestos de descenso.



Por su parte, el cuadro catalán, con 24 unidades, acusó el cansancio de jugar la Copa del Rey entre semana y prosigue su mala racha en LaLiga Santander, donde ha perdido ocho de sus últimos nueve encuentros. Los de Rubi manejan ahora cuatro puntos sobre la zona de quema.



Los de José Luis Mendilibar se adelantaron en el marcador en el minuto 23, cuando Sergi Enrich sacó provecho de un error de la zaga espanyolista para anotar en una jugada revisada por el VAR.



También actuó el videoarbitraje en el segundo tanto de los vascos, nada más reanudarse el partido tras el descanso, pero el equipo arbitral no observó fuera de juego en una acción en la que De Blasis cazó un balón que se paseó por el área para fusilar la portería espanyolista. Charles, que ingresó en el minuto 78 en el terreno de juego, se encargó de cerrar la goleada en el 84 en un remate de primeras.

