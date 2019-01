Espacios de Coworking, la innovación en espacios de trabajo en Urban Lab Madrid Comunicae

lunes, 21 de enero de 2019, 16:03 h (CET) Separar la vida personal y laboral puede ser una tarea ardua para el emprendedor, es por ello que conocer los espacios de coworking puede traer consigo muchas ventajas El coworking se creó para trabajar en compañía. Se define como un espacio de trabajo que permite a trabajadores autónomos o tele-trabajadores, optar por compartir oficina con otros profesionales que no tienen por qué pertenecer a la misma empresa ni al mismo sector de trabajo. Con el fin de trabajar en sus proyectos individualmente pero fomentando la comunicación. Nadie está obligado a compartir ideas o ayudas, siempre podrás trabajar individualmente, pero sin estar solo.

La única diferencia de una sala de trabajo es que en el espacio coworking existe un gestor del espacio, cuyo trabajo es presentar a los distintos trabajadores para mejorar la comunicación e intereses entre ambos. Esto ayuda a crear oportunidades profesionales y personales, que no podían darse si se trabaja individualmente.

Características de los espacios de Coworking

Espacio de comunicación y compañerismo. Se puede obtener de compañeros alguna ayuda, idea o colaboración de cara a un proyecto.

Ayuda a concentrase en el trabajo . Por lo que aumenta la productividad .

. Por lo que . Separa la vida profesional de la personal. Se ha llegado a determinar que tener como dirección empresarial el domicilio particular no aporta profesionalidad.

Crea imagen de marca . Las reuniones con clientes en un espacio más profesional.

. Las reuniones con clientes en un espacio más profesional. Figura del gestor de espacio . Persona que trabaja a tiempo completo para generar clima de comunicación.

. Persona que trabaja a tiempo completo para generar clima de comunicación. Zonas comunes para las comunicaciones entre trabajadores. Todas las ventajas:

Conocer compañeros con diferentes capacidades, intereses y contactos, que puedan colaborar en diversos proyectos (Networking).

con diferentes capacidades, intereses y contactos, que puedan colaborar en diversos proyectos (Networking). Bajo precio . Comparado con alquilar una oficina, el precio es un punto diferencial

. Comparado con alquilar una oficina, el precio es un punto diferencial No hay soledad en un espacio de coworking.

Mejora el horario y la flexibilidad. Creando una rutina de trabajo profesional.

y la flexibilidad. de trabajo profesional. Posibilidad de crear nuevos proyectos con emprendedores afines. Urban Lab Madrid ofrece los mejores espacios de trabajos adaptados a cada idea de negocio con todos los servicios y mobiliario incluido.

Teléfono para más información: +34 911 254 210

