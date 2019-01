DEKRA lanza su nuevo catálogo de formación para 2019 Comunicae

lunes, 21 de enero de 2019, 16:03 h (CET) DEKRA Process Safety Academy ya tiene disponible el Catálogo de Cursos de desarrollo de competencias en Seguridad de Procesos 2019 y el calendario de convocatorias abiertas DEKRA Process Safety Academy es una iniciativa global de la organización de expertos DEKRA que combina un conocimiento avanzado en todas las áreas de la seguridad de procesos, experiencia en planta, técnicas de pedagogía y nuevas tecnologías (TICs), todo ello para crear programas de desarrollo de competencias sostenibles y adaptados a cada cliente.

Formación online ya disponible

La nueva formación e-learning reúne la calidad de la formación de DEKRA con un compromiso de aprendizaje online diseñado a su medida.Un equipo de profesionales expertos en cada una de las materias ha confeccionado un curso utilizando los recursos multimedia que la formación online les brinda creando una experiencia de formación accesible y amigable donde el alumno pondrá a prueba sus conocimientos. La formación online permite eliminar las barreras en cuanto a horarios o dispersión geográfica y posibilita la accesibilidad desde cualquier PC, siendo también compatible con los nuevos dispositivos multimedia (tablets, teléfonos inteligentes etc).

Expertos globales en seguridad de procesos

La DEKRA Process Safety Academyproporciona capacitación en todos los ámbitos de la seguridad de procesos: fundamentos de prevención de explosiones (explosiones de gases/vapores, polvos, electrostática, reacciones químicas, estabilidad térmica), análisis de riesgos (HAZOP, ACR, LOPA, SIL, etc.), planes de mitigación y gestión de riesgos (PSM), investigación de accidentes y formación y certificación ATEX de profesionales (IsmATEX).

La experiencia formativa de DEKRA Process Safety Academy abarca diferentes metodologías de aprendizaje: formación abierta, en planta e-learning o webinars y va dirigida a un público multinivel, desde ingenieros, directores, técnicos, pasando por operadores o directivos.

Los formadores son profesionales de gran experiencia en la seguridad de procesos de plantas industriales, expertos consultores que ofrecen un alto nivel de asesoramiento y con capacidad para responder a consultas desde la experiencia en instalaciones industriales de proceso. Para obtener más información, ponerse en contacto con ellos a través de la web.

Sobre DEKRA

DEKRA ha estado activa en el campo de la seguridad durante más de 90 años. Fundada en 1925 en Berlín, es hoy una de las organizaciones de expertos líderes en el mundo. DEKRA SE es una filial de DEKRA e.V. y gestiona los negocios de explotación del Grupo. Sus servicios van desde la inspección de vehículos, peritaciones, gestión de vehículos usados, servicios de gestión de siniestros, inspecciones industriales y de construcción, consultoría de seguridad de procesos, pruebas y certificación de productos y sistemas, así como cursos de formación y trabajo temporal.

