El 24 de enero comienza la nueva temporada de League of Legends

lunes, 21 de enero de 2019, 15:34 h (CET) El evento Temporada 2019 va a servir para revelar a los jugadores todo el nuevo contenido que está por venir. Para celebrarlo, Riot ha preparado una espectacular cinemática, llamada Awaken, con varios campeones como protagonistas Llega ese momento del año en el que todo invocador está ansioso: el inicio de la nueva temporada de League of Legends el próximo jueves 24 de enero. Este año, Riot Games presenta el evento de Temporada 2019 con nuevo contenido para todos los invocadores y un gran abanico de opciones para hacer en el LoL.

El inicio de la temporada llena de emoción a todos los jugadores que día a día se dan cita en la Grieta del Invocador. Pero, además, Riot centrará sus esfuerzos en que los nuevos invocadores encuentren su sitio y disfruten del LoL de la mejor manera posible.

Se trata de uno de los inicios de temporada con más contenido de la historia de League of Legends. Una forma de darle nuevas metas y objetivos a los jugadores activos y los que estén pensando en estrenarse.

En esta ocasión, Riot ha querido celebrar la Temporada 2019 con una nueva cinemática que no dejará indiferente a nadie. Riven, Draven, Sion, Camille o Jhin son algunos de los protagonistas de este apasionante vídeo. Valerie Broussard es la artista que pone voz a la canción con el mismo nombre que el vídeo: Awaken.

La presentación de un nuevo personaje con mecánicas sorprendentes como Sylas, las nuevas misiones y recompensas o los cambios que se producirán en las clasificatorias son algunos de los esfuerzos que Riot está haciendo por convertir la temporada 2019 en la mejor de todas.

Como siempre, la transición de una temporada a otra supone el reinicio de los puntos de liga en clasificatorias. De este modo, los jugadores deberán completar las diez partidas de posicionamiento para lucir su liga y división en el perfil. Hasta ahora, durante esos encuentros no se podía saber en qué posición se estaba, pero eso cambiará esta temporada.

Este año los invocadores recibirán una clasificación provisional tras jugar la primera partida de posicionamiento. Con cada partida ganada, podrán ver que sus puntos de liga ascienden, mientras que las derrotas no restarán puntos durante estos encuentros de posicionamiento. Sin embargo, esa clasificación provisional no será visible para el resto de los jugadores hasta que no se completen las diez partidas.

Cabe destacar que esta temporada se compondrá de tres splits. Durante el transcurso de un split, los jugadores obtendrán puntos de split por cada victoria, que pueden usar para desbloquear recompensas específicas del split con las que mostrar su nivel dentro y fuera de las partidas. Los puntos de split se restablecen una vez terminado el mismo. No hay interrupción entre un split y el siguiente, y jugar partidas en varios splits hace que las recompensas mejoren. Cada split durará unos tres meses; el primero finalizará a mediados de abril.

Además, esta temporada se inauguran dos nuevas ligas: Hierro y Gran Maestro. La primera se encuentra justo por debajo de Bronce, es decir, en último lugar. Gran Maestro se sitúa entre Maestro y Aspirante. Asimismo, cada liga tendrá cuatro divisiones, y no cinco como hasta ahora.

Por último, Riot está preparando un cambio importante en el modelo de clasificatorias, las clasificaciones por posición. Esto significa que cada jugador tendrá cinco clasificaciones y niveles de emparejamientos. No obstante, hacerlo bien en una posición también implica que mejoren las demás, mediante un efecto de salpicadura de los puntos de liga ganados. Al perder partidas sucede exactamente lo mismo, se pierden puntos de liga en las demás posiciones por salpicadura.

Este cambio solo afectará a Norteamérica y Corea durante el primer split. A partir del segundo se implantará en todas las regiones. Un cambio muy importante en el sistema de clasificatorias de League of Legends para una nueva temporada que promete ser apasionante.

