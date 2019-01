Business Afterwork con fines benéficos Comunicae

lunes, 21 de enero de 2019, 15:14 h (CET) Evento de Networking para emprendedores, profesionales y directivos, en favor de la Asociación "el Despertar" que se celebrará el jueves 31 de enero en Green House Madrid El próximo jueves 31 de enero, a partir de las 19:30 horas, los profesionales, emprendedores y empresarios de Madrid, tienen el primer Business Afterwork del año, en el Restaurante Green House Madrid, Centro Colón.

Los organizadores de eventos saben que el mes de enero no es la época más apetecible para asistir a eventos, pero también saben que en el mundo de los negocios, muchos profesionales, emprendedores y empresarios están dispuestos desde el primer día del año a cumplir con sus objetivos, ser más productivos y aprovechar cualquier oportunidad de ampliar su red de contactos profesionales.

El formato Afterwork, es una de las formas más efectivas y distendidas de conocer a otros empresarios, conseguir colaboradores, proveedores o clientes. Se trata de un evento de Networking, que se celebra después de la jornada laboral. En esta ocasión, además de hacer nuevos contactos, asistiendo al Afterwork, los asistentes están contribuyendo a una buena causa, seguro que el esfuerzo merecerá la pena.

Los asistentes pueden asistir por diferentes motivos: para conocer a otros empresarios, para tomar algo después de trabajar y despejarse, para reírse un rato con el monólogo humorístico, para participar en los sorteos y ganar algún obsequio, para ver a viejos conocidos, para degustar un estupendo picoteo (cortesía del restaurante Green House Madrid) o para hacer negocios. Da igual el motivo por el que asistan, lo importante es que los emprendedores y empresarios asistan, porque con la adquisición de su entrada, los asistentes están contribuyendo con la Asociación “El Despertar”, que asiste y atiende a niños y jóvenes con parálisis cerebral. Por su parte, Eventos y Networking ha aceptado el encargo de la organización del evento, de forma gratuita.

El evento contará con la actuación de Alberto Cartier, quien amenizará la velada con un divertido monólogo “Amor, miedo y otros opuestos”, los expositores sortearán regalos, el local pondrá algo de música y picoteo y los asistentes harán el resto para que sea una velada ideal de Networking.

Los interesados en asistir podrán participar de tres formas diferenciadas: Asistente, expositor y patrocinador, en función de la visibilidad que quieran dar a su empresa antes, durante y después del evento

Asistentes: Entrada benéfica que incluye una consumición, picoteo y poder participar en todos los sorteos y actividades del evento.

Empresa expositora: Además de lo anterior, podrá tener una mesa expositora, con su roll-up para informar de los productos o servicios de su empresa.

Patrocinador: Incluye lo mismo que la “Empresa Expositora”, con entrevista en radio y una página de publicidad en la revista Eventos y Networking. Ya han confirmado su colaboración en el evento varias empresas: Cultura Emprende Radio, todonetworking, AEMME, Urban Lab Madrid, Visualiza Legal, Networking 3.0, Julio Gysels, Pymes Unidas, AQDV Cookmaster (Alimentos que dan vida), Dynamic Publicidad y ACB Abogados Consumo & Banca, pero Eventos y Networking espera que se colaboren muchas más empresas en evento.

Se recomienda a los interesados que no dejen para el último día la compra de la entrada, el aforo es limitado

Reservar una plaza ahora- Pinchar aquí.

Para información sobre colaboraciones o patrocinios para el Afterwork de 31 de enero, los interesados pueden contactar con el organizador del evento en el teléfono +34 610742728 o vía correo electrónico acm@eventosynetworking.com (Ángel Calvo Mañas).

Vídeos

Eventos & Networking for your Business



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.