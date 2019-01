Las finales del split de primavera de la LEC 2019 serán en Róterdam Comunicae

lunes, 21 de enero de 2019, 14:46 h (CET) La ciudad holandesa ha sido escogida entre más de 150 ciudades que presentaron su candidatura La comunidad de League of Legends vive con especial ilusión la visita de la máxima competición europea a su ciudad para celebrar unas finales. Para el primer año de la renovada LEC, Riot Games ha decidido que la final del split de primavera se celebre en la ciudad holandesa de Róterdam.

La ciudad sobre el río Mosa, ubicada en la Holanda meridional a unos 30 km del mar, ha sido seleccionada entre otras 150 ciudades que han tratado de convencer a Riot Games para albergar las primeras finales de la League of Legends European Championship. El proceso de candidaturas y selección es muy similar al de las ciudades que se postulan como sede de unas Olimpiadas o Juegos de Invierno. Son los municipios y sus socios los que presentan y defienden sus ventajas a la hora de alojar la competición.

El convertirse en ciudad de acogida de unas finales de LoL, siempre ha sido algo especial para todas las ciudades que han podido disfrutar de la competición en directo, pero en este caso lo será más por tratarse del año inaugural de la nueva liga de franquicias.

Cabe destacar que Riot se ha decantado por una localidad que ya en el pasado albergó unas finales continentales. Fue en 2016, cuando se celebraron las finales del split de primavera de la antigua LCS europea.

Asimismo, Róterdam tendrá el placer de estrenar el nuevo formato de playoffs que ya ha mostrado Riot Games.

Este año han eliminado el tercer y cuarto puesto del primer día de finales para dar paso a una eliminatoria por una plaza en la final del segundo día. Se trata de un nuevo sistema que garantizará una mayor asistencia de público al primer día del fin de semana de las finales

Riot Games fue fundada en 2006 por Brandon Beck y Marc Merrill. En 2009, el lanzamiento de League of Legends, su primer título, obtuvo un éxito mundial. Y desde entonces se ha convertido en el juego de PC más jugador del mundo, clave en el desarrollo explosivo de los eSports. Los jugadores son el sustrato de la comunidad de Riot Games y por y para ellos continúa a desarrollarse y expandirse la experiencia de League of Legends. Unos 100 millones de personas juegan a LoL cada mes en todo el mundo. Riot Games tiene su sede en Los Angeles, Califormia y 23 oficinas en diversas naciones..

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas FENEVAL respalda a ANFAC ante su denuncia a la CE Actividades de diseño gratuitas para niños, jóvenes y familias en IED Madrid Más de 150 expositores confirmados para FARMAFORUM 2019 DEKRA lanza su nuevo catálogo de formación para 2019 Espacios de Coworking, la innovación en espacios de trabajo en Urban Lab Madrid