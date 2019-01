Foot Locker y DXRacer, proveedores oficiales de LEC 2019 Comunicae

lunes, 21 de enero de 2019, 14:46 h (CET) Riot Games anuncia que Foot Locker y DXRacer serán proveedores oficiales para la nueva temporada que comienza hoy Esta temporada promete ser una de las más apasionantes en el panorama competitivo de League of Legends. La nueva LEC se pone en marcha con diez franquicias que tienen puestas sus miras en dejar huella en la primera edición de la renovada liga.

Para apoyar este apasionante torneo, Riot Games contará con dos nuevos proveedores oficiales: Foot Locker y DXRacer. Dos marcas importantes que comparten su visión por conseguir alcanzar los niveles más altos en el ámbito competitivo y del entretenimiento durante la retransmisión de la LEC.

Foot Looker se encargará de que los comentaristas de la competición estén vestidos con las últimas tendencias. El nuevo patrocinador de la LEC será un proveedor oficial durante los splits de primavera y verano este 2019.

Asimismo, los árbitros vestirán nuevas equipaciones gracias a Foot Looker, por lo que las pausas en las partidas serán las más estilosas que los espectadores hayan visto nunca.

Por otro lado, la comodidad de los jugadores estará cubierta con las sillas de DXRacer. Todo jugador que quiera sentirse cómodo y tener la mejor experiencia de juego posible recurre a estas sillas. Tras un 2018 muy exitoso junto a esta marca, Riot está encantado de poder contar un año más con su equipamiento durante las retransmisiones de la LEC.

Sin embargo, los jugadores profesionales no serán los únicos que puedan disfrutar de las nuevas sillas personalizadas para la LEC. En marzo, esos mismos modelos se pondrán a la venta a través de DXRacer de manera exclusiva, para que los invocadores puedan jugar sus partidas en casa como lo harán Rekkles o Caps en el estudio de Berlín.

De esta forma, Foot Locker y DXRacer se unen a Kia y Shell como sponsors de la nueva LEC. Kia anunciaba el pasado viernes su apoyo económico al equipo global de casters o locutores de la LEC ‘On Air Talent’ y comunicaba su patrocinio de la sección ‘Player of the Game’ (jugador de la partida) tras cada emisión. Por su parte, Shell se ha comprometido económicamente con la LEC y, entre otras cosas, será la marca que auspicie las apariciones del Baron durante las retransmisiones (ahora Baron V-Power, ya que será este combustible de la marca el que lo aliente).

