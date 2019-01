10 avances que darán forma al sector energético Africano en 2019 Comunicae

lunes, 21 de enero de 2019, 13:26 h (CET) Después de un año de repunte y recuperación, los antiguos y nuevos productores de hidrocarburos Africanos tienen la oportunidad de afianzar la posición del continente como primera frontera mundial del petróleo y gas en 2019. Sin embargo, el nuevo año también trae un nuevo conjunto de dinámicas y desafíos para influir en el futuro de la industria, desde las elecciones presidenciales hasta los desarrollos de megaproyectos, en medio de la intensificación de la competencia internacional Se están abriendo nuevas fronteras africanas

Los independientes están a la vanguardia en la exploración y apertura de nuevas fronteras en África. Este año será clave para el avance de nuevos proyectos de desarrollo de exploración y producción de África occidental a África oriental. Entre los desarrollos que se deben observar se incluyen el desarrollo del campo de SNE en Senegal, donde las obras de FEED están en curso y Woodside Energy y Cairn Energy esperan una decisión final de inversión (FID) este año; El desarrollo del campo petrolífero Amdigh en Níger, donde el programa de producción temprana de Savannah Petroleum de $ 5 millones se iniciará pronto y la apertura de la cuenca sur de Lokichar en Kenia por Tullow Oil, donde también se espera FID antes de fin de año en medio de crecientes tensiones con la comunidad local de Turkana.

Un año para confirmar a África como un punto de partida de exploración global

Las rondas de licitación que se están llevando a cabo en los mercados de hidrocarburos africanos existentes y nuevos dirán si África confirma aún más su posición como el nuevo punto de acceso de exploración del mundo y logra atraer la inversión necesaria en sus áreas de petróleo y gas.

Entre los productores africanos bien establecidos, los miembros de la OPEP Gabón y Congo-Brazzaville tienen rondas de licitación en curso. La duodécima ronda de licencias para aguas profundas y poco profundas de Gabón se cerrará en abril de 2019 y la fase II de la licencia de Congo-Brazzaville en junio de 2019. Con ambos países tratando d implementar sus nuevos códigos de hidrocarburos, el éxito de estas rondas dirá si los inversores han sido convencidos por las reformas políticas desarrolladas en los últimos dos años.

Dos grandes productores africanos y también miembros de la OPEP, Nigeria y Angola, tienen programado lanzar rondas de licitación extraordinarias este año. Nigeria subastará sus sitios de gas flare bajo el Nigerian Gas Flare Comercialisation Programme, (Programa de Comercialización de Gas Flare de Nigeria), probablemente después de las elecciones generales de febrero, y Angola celebrará su Marginal Fields Bidding Round, (Ronda de Licitación de Campos Marginales), resultado de una nueva política promulgada por el Presidente Lourenço en mayo de 2018, y se presentará en la conferencia Africa Oil & Power en Luanda en junio de 2019. Con el Proyecto de Ley de la Industria Petrolera de Nigeria aún por firmarse y la tinta aún fresca en el nuevo régimen de políticas de Angola, ambas rondas también serán clave para evaluar el interés de los inversores en el clima de negocio de ambos países.

También está atrayendo las miradas otro de los nuevos y posiblemente uno de los próximos en participar, Ghana, que celebra su primera ronda formal de licencias en mayo de 2019 y que, según informaciones ha atraído la atención de 16 compañías petroleras, entre ellas las principales ExxonMobil, BP, Total y ENI. Como una nueva y esperanzadora frontera marítima del este de África, Madagascar también está ofreciendo 44 concesiones hasta mayo de 2019, ninguna de las cuales se ha ofrecido o explorado antes. Para un país sin ningún descubrimiento importante de petróleo hasta la fecha, la ronda de licencias en curso es una prueba de su apuesta por el sector.

Dificultades para la industria africana de FLNG (Gas Natural Licuado Flotante)

Después del inicio de las operaciones comerciales en la embarcación Hilli Episeyo FLNG de Golar LNG en Camerún en junio de 2018, había muchas esperanzas de que Guinea Ecuatorial pronto avanzara con su propio proyecto Fortuna FLNG, que será el primer desarrollo de FLNG en aguas profundas de África. Si bien Fortuna iba a cambiar las tornas para la industria del gas de Guinea Ecuatorial y el resto del continente, el desarrollo del proyecto de $ 2 mil millones se ha estancado debido a la falta de inversión. Y el reloj no ha dejado de funcionar desde entonces. La falta de progreso en este plan ha sido tan lenta que al operador Ophir Energy se le ha negado la extensión de su licencia para operar el bloque R (a partir de enero de este año), que contiene el descubrimiento de gas gigante de Fortuna. Si bien las aspiraciones de FLNG de Guinea Ecuatorial parecen más inciertas que nunca, 2019 dirá si el país puede encontrar a los socios adecuados para volver a poner el proyecto en el mapa FLNG de África.

Mientras tanto, los nuevos actores del sector de los hidrocarburos de África están logrando avances notables hacia el desarrollo de su propia industria de FLNG. El 21 de diciembre del año pasado, BP finalmente anunció su FID para la fase 1 del desarrollo transfronterizo de Greater Tortue Ahmeyim entre Senegal y Mauritania, que implica la construcción de una instalación de FLNG de 2.5MTPA FLNG. Se convirtió en el tercer proyecto de FLNG africano en alcanzar el FID después de los 2.4MTPA del Hilli Episeyo de Camerún y los 3.4MTPA de Coral South FLNG de Mozambique

Mega proyectos en proceso

El regreso de África en el mapa global de petróleo y gas no solo se debe a los vastos recursos naturales que se encuentran en su suelo y aguas, sino también a que el continente alberga proyectos de mega energía destinados a transformar el futuro de la industria.

En lo que concierne al upstream, el reciente acuerdo de cooperación intergubernamental entre Senegal y Mauritania, y el FID de BP en su desarrollo transfronterizo de la Gran Tortue Ahmeyim, son un buen augurio para el futuro de la industria de hidrocarburos de África Occidental. El proyecto apunta a extraer los 15 Tcf de gas que se estima alberga el campo de gas Tortue, ubicado a una profundidad de 2,850 metros. Sin embargo, la capacidad de ambos, Senegal y Mauritania, de resolver sus diferencias para garantizar un desarrollo más sostenible de sus reservas e instalaciones costa afuera en la cuenca del MSGBC es un factor a tener en cuenta.

Los proyectos de mega gas en África no son propiedad exclusiva de la costa oeste del continente, ya que Mozambique está avanzando con dos proyectos históricos que colocan a la nación del sur de África en el mapa global de GNL. Tras el lanzamiento del proyecto Coral South FLNG por ENI en junio de 2017, se espera un FID en los próximos meses para el proyecto de Mozambique LNG liderado por Anardarko, un desarrollo de GNL en tierra que inicialmente consiste en dos trenes de GNL que suman 12.88MTPA para exportar el gas extraído de la zona de alta mar 1, que se estima que contiene un 75kpc.

El mayor productor de petróleo del África subsahariana, Nigeria, también está avanzando con proyectos de desarrollo masivo de petróleo en 2019. El año pasado, Total lanzó el Egina FPSO presupuestado en $ 3,300 millones, donde la producción comenzó oficialmente en los primeros días de 2019 y espera alcanzar un máximo de 200,000 bopd. Ahora se espera un FID en el campo offshore Bonga Southwest de Shell en Nigeria a principios de este año, una inversión de miles de millones de dólares cuya producción se espera que alcance los 180,000 bopd.

Aspirantes y pretendientes internacionales

A medida que África fortalece su posición en el centro de las transformaciones globales, se está convirtiendo cada vez más en el campo de juego para los actores internacionales que desean beneficiarse de los vastos recursos del continente.

Si bien China ha afirmado su posición de pretendiente en el continente, ¿la nueva dinámica continental llevará al gigante asiático a cambiar su estrategia o cartera de inversión? Con las intenciones de Rusia en el continente cada vez más claras, ¿se traducirá la primera Cumbre Rusia-África de este año en acuerdos rusos más concretos en todo el continente? Al mismo tiempo, ¿podrá la iniciativa "Prosper Africa" de los Estados Unidos lanzada en diciembre de 2018, ser capaz de contrarrestar tanto la competencia internacional creciente como la disminución de la influencia de los Estados Unidos en el continente?

Un complejo dilema de diplomacia energética para la OPEP en África

Con la mayoría de sus miembros conformados por naciones africanas desde que se unió a la República del Congo en junio de 2018, la evolución de la relación de la OPEP con el continente a medida que se esfuerza por gestionar el exceso de oferta mundial requerirá un ingenioso ingenio diplomático.

Por un lado, los mayores productores de África y los miembros de la OPEP, Argelia, Libia, Nigeria, Angola y Congo-Brazzaville, se esfuerzan por aumentar su producción nacional, lo que hace que sea cada vez más difícil para la Organización negociar sus recortes de producción.

Por otro lado, el continente también alberga una oleada de nuevos productores de petróleo como Senegal, Kenia o Uganda, o antiguos jugadores que regresan a Sudán del Sur, algunos de ellos parte de la Declaración de Cooperación de la OPEP, cuya producción próxima o creciente se suma Otro nivel de complejidad para la formulación de la estrategia global de gestión de los precios del petróleo de la OPEP.

Un aumento de la producción africana de los países miembros de la OPEP y no miembros de la OPEP solo complica las capacidades de maniobra de la OPEP y aumenta su dilema de proporcionar un entorno de precios estable propicio para las inversiones, al tiempo que evita un empeoramiento del exceso de oferta que haría bajar los precios.

Los mayores productores de petróleo de África se preparan para celebrar elecciones

Entre la serie de elecciones que tendrán lugar en el continente este año, desde Senegal hasta Mozambique, ninguna será más importante para el sector petrolero africano que la de Nigeria este febrero. Las elecciones presidenciales de Nigeria están configuradas para dar forma al futuro de la industria, no solo porque Nigeria es el mayor productor de petróleo y gas de África, sino porque lo que sucede en Nigeria afecta al resto del subcontinente de una forma u otra. Mientras tanto Muhammadu Buhari, que busca la reelección, y su aliado convertido en rival, Atiku Abubakar, se han comprometido a firmar el Proyecto de Ley de la Industria Petrolera de Nigeria, la capacidad del futuro Presidente de poner en orden su cargo y de aprobarlo rápidamente influirá en gran medida inversiones en el sector de hidrocarburos de Nigeria en los próximos años.

El norte, Argelia y Libia también están entrando en un año electoral, con la elección general libia de 2019 programada para la primera mitad del año y la de Argelia para abril. Ambos países están en proceso de transformación. Las autoridades libias planean más que duplicar la producción del país a 2.1 millones de bopd para 2021, siempre que la política no altere la gobernanza de los hidrocarburos y el trabajo de la Compañía Nacional de Petróleo. Con el hijo de Muammar Gaddafi, Saif al-Islam Gaddafi, presentándose a las elecciones y el país aún dividido entre el Oeste y el Este, mantener la estabilidad requerida por los inversores será un desafío.

En Argelia, donde una ola de reformas está sacudiendo a todo el sector de hidrocarburos, se espera que las elecciones mantengan un statu quo relativo, al menos políticamente hablando. La empresa petrolera nacional del país, Sonatrach, ha lanzado una ambiciosa estrategia de transformación que lo llevará a invertir $ 56 mil millones en los próximos cuatro años e internacionalizar sus operaciones en los principales mercados mundiales de energía. 2019 podría incluso ver al gigante estatal y la compañía más grande de África expandirse aún más al sur del Sahara.

El camino firme de las reformas de Angola

Desde que asumió el cargo en el verano de 2017, el presidente angoleño, João Lourenço, ha estado implementando una agenda reformista alcista que está transformando drásticamente la gobernanza del sector de petróleo y gas del país. Angola se está reformando rápidamente, pero ¿las fuerzas del mercado permitirán que se produzcan cambios a ese ritmo y den los resultados que el gobierno está buscando?

Si bien los inversores internacionales parecen pensar que sí, con Total y BP firmando importantes acuerdos en los últimos meses para impulsar sus operaciones en Angola, 2019 dirá si la industria petrolera internacional está convencida del retorno de Angola como una frontera africana competitiva o no.

Para mostrar el trabajo realizado por Sonangol y el gobierno angoleño para generar más inversiones en la industria de petróleo y gas del país, Angola está respaldando una conferencia internacional organizada por Africa Oil & Power en Luanda del 4 al 6 de junio de 2019, donde lanzará la Ronda de Licitación de Campos Marginales Angoleños. Este será el primer encuentro oficial de inversiones organizado en Angola bajo la administración actual, y se espera que presente un nuevo conjunto de reformas y compromisos de inversión.

Avances hacia la paz en Sudán del Sur

El avance principal en Sudán del Sur, y en el que se basa toda la economía, es el de los acuerdos de paz. Las autoridades sudanesas y sur sudanesas han demostrado una y otra vez su compromiso con el proceso de paz, que se ha desarrollado en su mayor parte de forma pacífica. Sin embargo, ¿los acuerdos de paz se traducirán en promesas de inversión y dinero que se invertirá en la economía de Sudán del Sur este año? Algunas señales apuntan a esa dirección, por ejemplo el Fondo Central de Energía de Sudáfrica se comprometió a invertir 1000 millones de USD el año a finales del año pasado, pero los mercados siguen siendo escépticos y los observadores seguirán siendo pragmáticos y esperarán para ver cómo se gestiona la transición pacífica y cómo se reanuda la producción de petróleo antes de comenzar cualquier movimiento concreto.

Un año para mejorar el acceso al mercado para los productores de África del este

Con Uganda lista para unirse al club de productores de petróleo africanos a principios de 2020, se están realizando esfuerzos para desarrollar una infraestructura adecuada para el transporte del petróleo que se producirá desde la Cuenca del Lago Albert. El proyecto parecía estar avanzando positivamente cuando Uganda y Tanzania intercambiaron el acuerdo intergubernamental para el oleoducto de petróleo crudo de África oriental de 1,443 km en mayo de 2017. Sin embargo, los socios en la construcción del oleoducto, la francesa Total, CNOOC de China y Tullow Oil, aún no han tomado una decisión final de inversión. Mientras tanto, los acuerdos del gobierno anfitrión se firmarán este enero, pero los retrasos en la conclusión del acuerdo financiero del oleoducto ya han retrasado las ambiciones de producción de petróleo de Uganda de 2020 a 2021. El oleoducto es crucial para una mayor integración de la comunidad de África Oriental y para establecer un registro positivo de planificación conjunta, inversión y ejecución de proyectos de energía de referencia en la región.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.