Conociendo a … Meirav Kampeas-Riess Autora de "El pequeño libro de los grandes valores"

lunes, 21 de enero de 2019, 08:36 h (CET) Meirav Kampeas-Riess nacida en Israel y afincada en Madrid desde hace 17 años, ejerce como profesora de hebreo en el colegio Ibn Gabirol de Alcobendas.

Sirvió durante dos años en las Fuerzas de Defensa israelí, uno de los pocos países del mundo, donde el Servicio militar es de obligado cumplimiento para las mujeres. Tras su paso por el ejército estudió en la Universidad de Haifa, para ser maestra de educación infantil.

Autora del libro “El pequeño libro de los grandes valores”,(Alienta editorial)cuyos beneficios se destinan a la ONG mensajeros de la Paz, presidida por el padre Ángel. En él nos ofrece el testimonio de su abuela Edith Roth que tras ser deportada a los campos de concentración de Auschwitz-Birkenau y de Bergen-Belsen, sobrevivió contra todo pronóstico a la barbarie que supuso el Holocausto, uno de los episodios más reprobables del S.XX, al que el pueblo judío fue sometido por el régimen nazi y que costó la vida a más de 6 Millones de personas.

Meirav, ¿Cómo surgío esa necesidad de plasmar en un libro las vicisitudes por las que pasó su abuela paterna en su adolescencia? Durante toda mi vida he estado detrás de mi abuela para que me contase su historia personal, la de su familia y como logró sobrevivir a unos de los lugares más terribles de la humanidad, el campo de exterminio de Auschwitz. Al ver que pasaban los años y el hecho de que mi abuela tiene 95 años, sentí que ésta podía ser mi última oportunidad de hablar con ella sobre esto, para recolectar toda la información posible.

El proceso de escritura de “El pequeño libro de los grandes valores”, le ha llevado varios años¿Le ha resultado transformador?,¿En qué medida podría afirmar que hay “dos Meirav” una antes del libro y otra después del libro? El proceso en sí de escribir mi libro duró un mes y fue totalmente transformador. Al principió lo escribí en hebreo, mi lengua materna y después lo hemos traducido al castellano. Es verdad, está la Meirav de antes y la después de escribir esta magnífica historia. Lo más bonito es descubrir como muchas cosas con las que mis bisabuelos educaron a mi abuela pasaron sin duda a mi educación e influyen tanto a mis valores como en mi forma de ser hoy en día.



En la portada del libro y en el en el desarrollo del mismo, aparece una llave que a modo de amuleto, pasó por el padre y el hermano menor de su abuela, hasta que éste útimo se la legó a ella, ¿Dicha llave áun la conserva su abuela, o la cedido a alguien de su famila?, ¿Su abuela finalmente obtuvo la respuesta , a la recurrente pregunta de qué abría dicha llave? Es interesante que me preguntes por esa llave. Considero que la llave es algo más que un objeto. Simboliza la unión entre personas, los valores y el amor que somos capaces de trasmitir uno al otro a lo largo de nuestra vida. Esta capacidad de respetar, empatizar, amar y cuidar a las personas más cercanas y a las que viven a nuestro alrededor. Surge de la necesidad de tener algo físico y real para poder tener esperanza y realmente para legar de generación a generación, de abuelos a nietos o de padres a hijos. Es lo que va a definir que personas decidimos ser.

En el libro cuenta como los nazis prohibieron a los jovenes judios asistir a la escuela. Si un buen maestro, es aquel que siempre aprovecha cualquier oportunidad para aprender, en su caso ¿Qué aprendizajes obtiene a diario de sus alumnos? Creo que una de las cosas más importantes para los niños de hoy es el colegio. Y no hablo del contenido, hablo de que es el espacio que nos permite como profesor llegar a cada niño, si solo deseamos ser buenos maestros. Para mí uno de los valores principales que intento trasmitir a diario a mis alumnos es el respeto y el esfuerzo y si logro trabajar a través ellos, estoy segura de que saldrán al mundo más fuertes y mejores personas.

Tradicionalmente en una ceremonia de bodas judía, el novio rompe con el pie un vaso de cristal envuelto en un pañuelo. Dicha acción la describe en el libro cuando sus abuelos contrajeron matrimonio¿Qué significado tiene dicho ritual? El motivo por el cual el jatán (novio en hebreo) rompe un vaso con el pie al final de la ceremonia de boda, es para conmemorar la destrucción del Templo de Jerusalén hace unos 2.000 años. Realmente fue un suceso significativo en la historia judía. Esta acción, también sirve para recordar la fragilidad del matrimonio y el esfuerzo que supone mantenerlo “vivo”. Tras la ruptura del vaso, los invitados a la ceremonia felicitan al nuevo matrimonio con la expresión ¡Mazal tov!, que significa ¡Buena Suerte!

Jennifer Teege, nieta de Amon Goeth, un verdugo del holocausto, al que Spielberg retrató en su famosa película “La lista de Schindler” y autora del libro “Mi abuelo me habría disparado”, descubrió de forma accidental quien fue su abuelo. Meirav, ¿Cuándo fue consciente de que su abuela, Edith guardaba un gran secreto como víctima de ese mismo holocausto? Fui consiente cuando era una niña con 12 o 13 años. Sabía algunas cosas muy generales, pero mi abuela nunca quería hablar de ello con muchos detalles. A lo largo de los años descubrí cada vez más datos y mas historias y empecé a entender por qué no quería hablar de eso nunca. ¡Era tan horrible tan doloroso!

Meirav, su abuela fue una de las fundadoras de un Kibutz, uno de los movimientos comunales con más auge en Israel, cuya filosofía es la de aportar lo que puedas, para recibir lo que necesitas. En la actualidad donde nos invade tanto el individualismo como el capitalismo, ¿Considera viable este modelo fuera de Israel? Yo nací en este kibutz, y mi infancia fue lo más libre que puedes imaginar. Compartíamos todo como una gran familia. El valor del trabajo, el esfuerzo y el compartir eran principales. Hoy en día esta idea ya no funciona igual como antes. Cada uno se concentra en su vida, en sus retos personales y en su dinero. La realidad ha cambiado por completo. Parece que cuanto menos compartimos y ayudamos uno al otro, mejor. Eso me entristezca mucho, porque creo que era la mejor manera de aprender, compartir y convivir en paz.

Una de sus frases de Anna Frank, víctima del Holocausto, mundialmente conocida gracias a su famoso diario personal, dice así:” Lo hecho, no se puede deshacer, pero se puede evitar que ocurra de nuevo”, ¿Qué importancia tiene continuar divulgando las tropelías cometidas a la comunidad judía, en forma de libros, películas, documentales… Para al menos perdonar sin olvidar? Para mí la gran importancia es estudiar de donde empezó todo, por qué y qué podemos hacer para que no vuelva a ocurrir. A través de mi libro intento convertir el horror en abono. Y el abono para mi es la educación, la resiliencia, aprender cómo podemos salir adelante a pesar de todo lo que pasó y educar a las nuevas generaciones a vivir con más compasión, respeto y sin miedos a comunicar.

Días antes de finalizar 2018, fallecía Amos Oz, renombrado escritor israelí y defensor de la paz con los palestinos. En una de sus últimas entrevistas concedida a un medio español, afirmaba que “El fanatismo conduce a la violencia. No he visto ningún fanático con sentido del humor”. Tras las traumáticas vivencias de su abuela Edith, en su juventud ¿Consideraría que es una mujer con sentido del humor? Sin duda mi abuela es un ejemplo de mujer con un sentido de humor muy bueno. Siempre sabe cómo sacarnos una sonrisa en el momento adecuado y si hay alguna dificultad, con sus palabras nos da muchas fuerzas y ánimos.

En primera persona - Aunque “El libro de los pequeños valores” lo escribió originariamente en hebreo ¿Tiene intención de publicarlo tambien en dicho idioma? Claro. Me encantaria publicarlo en hebreo para que mi familia lo leyera. Hasta ahora, solo saben que a la gente le encanta el libro, pero ellos todavia no han tenido esa oportunidad.

- ¿Cuáles son los valores a los que Meirav no está dispuesta a renunciar? No puedo tolerar la falta de respeto y el hecho de que algunas personas se creen que son mejores de otras personas.

- ¿Ha heredado la buena mano para la cocina de su abuela Edith? Jajajaja sííííí, me encanta cocinar. Siempre estuve muy cerca de mi abuela y de mi mamá aprendiendo recetas secretas de sus familias. De hecho, tengo una libreta llena de recetas que fui preguntado a lo largo de los años.

- La ciudad israelí de Tel Aviv, significa “Colina de la primavera” . Hablando de estaciones del año, ¿En cual de ellas se siente mejor? Me encanta el momento entre que se acaba el invierno y empieza la primavera. Y ser consciente de cómo lentamente todo se despierta, después de un largo periodo de descanso y frio.

- En la canción “Madre Tierra” , Chayanne nos anima a disfrutar de las cosas buenas que tiene la vida, ¿Meirav con qué o en compañía de quien disfruta? Por supuesto que los primeros en mi vida son mis dos hijos Yoel y Uriel. Disfrutamos y aprendemos muchas cosas juntos. Con mi familia cuando nos reunimos, con los mejores amigos. Y también disfruto muchísimo con mis alumnos riendo, bailando y aprendiendo.

- Meirav, a la hora de socializar con personas de distinto credo, en torno a una mesa con comida ¿Le resulta problemático seguir las estrictas normas que establece el judaísmo en la Torá de consumir únicamente alimentos permitidos o Kosher? Soy judía, pero personalmente no sigo estas normas alimentarias. Respeto a la gente que decide que es su manera de vivir, pero no la comparto.

- La costa israelí, bañada por el mar Mediterráneo al igual que parte de la española, cuenta con famosas playas en todo su litoral, ¿En verano suele deleitarse algunos días a la orilla del mar? Claro. Mi lugar preferido es la playa. Cuando estoy en Israel intento aprovechar la mayoría del tiempo allí, además está muy cerca de mi kibutz.

