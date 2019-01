Investigadores No, los investigadores a los que me refiero, no se dedican a buscar las miserias de los demás Manuel Montes Cleries

lunes, 21 de enero de 2019, 08:21 h (CET) Gran parte de los medios dedican toda su investigación a denigrar a todo bicho viviente. No voy a caer en ese error. Hoy voy a comentar el trabajo callado y constante de tantos y tantos investigadores españoles que dejan retazos de su vida en la búsqueda de soluciones a los males de este mundo. Casi siempre sin el reconocimiento debido.

La mayoría tenemos en nuestra mente a los que se dedican a la investigación, bajo la imagen de unos sabios distraídos, especie de ratas de laboratorio entre probetas, escondidos tras unos lentes de culo de vaso y ataviados con una bata raída. Hoy en día se trata de gente joven, dinámica, que viaja, hace deporte, trabaja y se divierte como cualquier hijo de vecino.

Días atrás tuve la oportunidad de entrevistar en mi programa de radio a dos de ellos pertenecientes al departamento de psiquiatría del Hospital Carlos Haya. Un médico y una enfermera (Fermín Mayoral y Jessica Goodman) especializados en la investigación de sistemas de aplicación de “herramientas para facilitar el soporte a distancia de personas con problemas de memoria”.

En otras palabras, la instalación de un pequeño aparato en su televisor que les permite seguir tratamientos, cuidados e instrucciones a los cuidadores a través de los rayos catódicos. Una especie de médico y de enfermero que se encuentran permanentemente en casa.

Para ello han puesto en marcha un programa piloto, pionero en Europa, financiado por la comunidad europea, en el que participan, además de nuestro hospital, cuatro países europeos: España, Rumania, Italia y Suiza. En dicho programa tratan de incorporar a 200 participantes que ya están reclutando en nuestra ciudad.

Una no buena, sino excelente noticia de hoy, para los mayores de 60 años malagueños; aquellos que necesitamos mejorar nuestra memoria, sufrimos un posible deterioro cognitivo leve, o, simplemente padecemos el desgaste mental que nos produce el solo hecho de vivir más años que nuestros ancestros.

Hasta aquí mi buena noticia de hoy. Si lo necesitan, indaguen sobre este proyecto. La caja tonta, en este caso, deja de serlo. Les doy un teléfono para quién le interese, el 600162764.

