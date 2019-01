Pedro del Hierro presenta su colección primavera-verano 2019 en MBFWM bajo una espectacular puesta de sol El 26 de enero la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles acoge a modelos de la talla de Blanca Padilla y Mark Vanderloo Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

domingo, 20 de enero de 2019, 08:58 h (CET) Pedro del Hierro desfila en la próxima edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, el 26 de enero, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles. En este emblemático espacio, la firma española presenta su nueva propuesta de pasarela Primavera-Verano 2019, siguiendo el calendario de costura, en la que las puestas de sol y los cálidos atardeceres toman el protagonismo bajo una puesta en escena especial y única.

“SOLAR, New Minimalism is Summer Luxury”, es una colección que representa a una mujer y un hombre más relajados, pero siempre sofisticados y elegantes, en la que Pedro del Hierro utiliza el color como hilo conductor. Sobre la pasarela, un recorrido que va desde los tonos neutros al degradé, pasando por colores rojizos, anaranjados, champán, y el verde agua como acento de color; creando una rueda cromática que evoca un atardecer en la playa.

Como apuesta de esta temporada, la firma construye prendas con desarrollos I+D, como el vestido de múltiples posiciones, la sastrería reversible en mujer, o el esmoquin “kimono” con cierre desplazado en hombre. También destaca el acrónimo - PdH - representado a través de estampados posicionales y all over prints.

Y es que, en esta ocasión, Pedro del Hierro mira hacia el futuro, rompiendo el dress codeconocido y reinterpretándolo, buscando sorprender con prendas en las que se combinan tejidos más clásicos, como el algodón, con otros de carácter técnico, como la poliamida y el nylon. Aparecen también toques diferenciales tridimensionales a través de la utilización delmoirée para el día y las plumas, el tul con incrustaciones o el jacquard con brillo para la noche.

SOLAR representa una combinación entre el lujo del mediterráneo y los estilismos más urbanos a través de piezas exclusivas en las que todo se centra bajo una misma premisa, menos es más. La nueva tendencia minimal, tanto en los looks de mujer como en los de hombre, dan paso a siluetas más fluidas, demostrando una vez más que la sencillez es la verdadera clave de la elegancia. Nacho Aguayo y Alex Miralles proponen así diseños con tintes centrados en los cánones de belleza y moda actuales, con guiños a los 90´s, tanto en las prendas de día como en las de noche, donde se sigue manteniendo la colección insigniaRed carpet.

Además, sobre la pasarela volveremos a ver moda no sólo en los diseños, sino en quiénes los lucen. La firma ya lo hizo con la icónica Carmen Kass desfilando el pasado mes de julio y vuelve a apostar por grandes figuras en esta edición, en la que Blanca Padilla o Mark Vanderloo personifican ese nuevo minimalismo junto a una selección de modelos que representa la diversidad de tallas.

