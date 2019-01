Mata y Molina ponen al Getafe a las puertas de la 'Champions'

El Getafe derrotó con gran autoridad al Deportivo Alavés (4-0) en el partido que inauguró la vigésima jornada en la Liga Santander, la primera de la segunda vuelta, gracias a los dobletes de Jaime Mata y Jorge Molina, que fue el gran protagonista del encuentro con un gol bandera, el segundo del choque.



El Coliseum Alfonso Pérez volvió a disfrutar con los suyos como suele hacerlo desde la llegada de José Bordalás al banquillo. Los azulones se mostraron muy sólidos atrás, dominaron a su rival de principio a fin y apenas recibieron ocasiones. Los tres puntos se quedaron en Getafe y los madrileños se quedan a dos de los puestos de 'Champions'.



Mata adelantó al Geta con un gol de penalti. Una entrada más ortopédica que dura de Maripán sobre Cristóforo le dio la oportunidad de tomar ventaja a los locales. El ex del Valladolid no falló desde los 11 metros y comenzó a condenar a un Alavés que no dio síntomas de la excelente temporada que está realizando.



Los vascos sufrieron el segundo cuando apenas habían trascurrido unos segundos de la segunda parte. Un gran derechazo desde fuera del área batió a Pacheco y dio la puntilla a los de Abelardo. A sus 36 años sigue siendo un seguro de vida para el Getafe y ya suma ocho goles en el presente Campeonato Nacional de Liga.



El Alavés despertó con una acción personal de Borja Bastón, que reclamó penalti por mano de Djené, pero las protestas fueron en balde y el Getafe siguió a lo suyo. Sólo dos minutos después llegó el 3-0 definitivo en una jugada entre Mata y Molina. El primero se la dejó al segundo en un gran gesto técnico y el de Alcoy empaló al fondo de las mallas.



Antes del final, el cuadro babazorro intentó maquillar el resultado, pero la diferencia entre unos y otros fue abismal. El Getafe amplió su cuenta con el 4-0 en botas de Mata tras una falta lateral a dos minutos del final. El triunfo consolida en puestos europeos al Geta, mientras que el Alavés seguirá quinto pese a la derrota.