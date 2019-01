Una nueva tecnología de placas solares SunPower de alto rendimiento llega a España Comunicae

viernes, 18 de enero de 2019, 15:29 h (CET) Tras años de investigación en el Sillicon Valley de Estados Unidos, llega a España una nueva gama de placas fotovoltaicas con una nueva tecnología exclusiva que prometer eliminar por completo los problemas habituales de los paneles solares utilizados para instalaciones de autoconsumo Ayer, día 17 de Enero 2019, era presentado por la conocida empresa Gallega SunFields Europe, dedicada a la venta de placas solares, una nueva gama de paneles fotovoltaicos, fabricados por la marca Americana SunPower, que suponen una novedad tecnológica en este tipo de dispositivos utilzados para generar energía eléctrica en instalaciones de autoconsumo.

¿Qué supone esta novedad tecnológica?

La tecnología fotovoltaica es relativamente nueva en unas vidas enfocadas al autoconsumo (generar energía propia en casa), pero tiene ya una trayectoria de muchos años en funcionamiento en proyectos de mayor o menor tamaño en nuestro país. Esto ha servido, entre otras cosas, para concer sus puntos fuertes y también sus puntos débiles (problemas y fallos más comunes).

Según estudios realizados por el prestigioso laboratorio Alemán TÜV, tras analizar miles de instalaciones fotovoltaicas en funcionamiento, concluyó lo siguiente:

El 50% de los problemas que presenta una instalación fotovoltaica, vienen originados por los paneles solares .

de los problemas que presenta una instalación fotovoltaica, vienen originados por los . De ese 50%, el 41% de es debido a las conexiones que existen entre las celdas solares que componen estos dispositivos.

que componen estos dispositivos. Y el 45% es debido a la corrosión del panel por un mal sellado del marco, una mala calidad de fabricación... etc. La explicación es sencilla:

Las conexiones entre las celdas solares son una especie de 'cintas metálicas' muy finas que están experimentando constantemente esfuerzos de dilatación y contracción por las variaciones de calor (ambiental y por circulación de corriente).

Esto, lo que acaba ocasionando, si no es un panel de alta calidad, es que con el paso de los años, comienzan a romperse esas conexiones y terminan por hacer inservible el panel.

La solución a ese problema y el por qué de esta nueva tecnología:

Ahí radica la novedad tecnológica de los paneles solares SunPower P19 presentados esta semana por la distribuidora de equipos solares SunFields. Esta nueva gama de placas fotovoltaicas han eliminado las conexiones entre las celdas, por lo que se elimina el riesgo de roturas de los mismos. Además de esto, el sellado de estos es anticorrosión, por lo que, se elimina también ese otro riesgo.

SunPower es conocida mundialmente por sus paneles solares que ostentan los récords de eficiencia desde años y por haber sido la impulsora del primer avión que dió la vuelta al mundo utilizando únicamente energía solar.

