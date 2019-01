La Clínica Aroka en Bilbao incorpora a la esteticién Inés Atapuerca Comunicae

viernes, 18 de enero de 2019, 14:17 h (CET) La Clínica Aroka en Bilbao ha incorporado a la renombrada esteticién Inés Atapuerca. Desde el mes de diciembre la clínica ofrece nuevos tratamientos de cabina La Clínica Aroka en Bilbao ha incorporado a la esteticién Inés Atapuerca a su equipo médico estético. La renombrada esteticién Inés Atapuerca lleva dedicándose al mundo de la estética desde los 19 años. Comenzó trabajando en cabina con tratamientos muy básicos como tratamientos faciales, depilación, masajes y manicuras y pedicuras. Motivada por aprender más trabajó con doctores de la talla de la Dra. Carmen Ibarreche, Dra. Marta Ballesteros y la Dra. Cristina Vázquez.

Los tratamientos que ha realizado en todos estos años son técnicas de aparatología como: lpg, vela smooth, presoterapia, mesoterapia virtual, criolipolisis, láser lipolítico, terapia de ondas de choque, radiofrecuencia titania, láser de depilación Alejandrita, láser de diodo, radiofrecuencia Imperium.

Nuevos tratamientos en Clínica Aroka

Higiene Facial

La piel es un reflejo del interior, encargada de protegernos frente a agresiones externas, por ello es de vital importancia mantenerla sana.

Una buena higiene facial es para la piel como respirar profundamente, ayuda a purificarla de tóxicos y a equilibrarla consiguiendo así una mejor oxigenación de sus células, una buena regeneración de ellas.

En la Clínica Aroka realizan una higiene profunda con productos 100% naturales y ecológicos formulados a partir de plantas medicinales, libres de grasas, siliconas, aceites minerales y PEGS para mimar a vuestra piel, reestablecer su equilibrio natural y vitalidad. Para que la piel vuelva a respirar libremente.

Cosmetología Dr. Hauschka (Duración de tratamiento 1.15 – 1.30 min)

Tratamiento Lifting con acido Hialurónico

La hidratación es la clave para sentir un a piel elástica y tersa, con un buena vitalidad.

Agresiones externas y diferentes estados del organismo pueden ser las causas de la pérdida de su hidratación. En estos casos se debe ayudar a la piel a hidratarse porque a largo plazo la deshidratación puede provocar mayores signos de envejecimiento prematuro.

El ácido Hialuronico, molécula integrada en del organismo que con el paso de los años se va degradando, tiene importantes funciones, humectar e hidratar, tener agua en la zona necesaria, combatir la acción de radicales libres y ayudar a un buen desarrollo del colágeno importante para prevenir en envejecimiento de la piel.

En la Clínica Aroka cuentan con un tratamiento de activos naturales con un alto índice de ácido Hialuronico (30%) con el se conseguirá una perfecta hidratación de la piel, se estimulará la síntesis de colágeno y elastina ayudando a disminuir la flacidez cutánea y aumentando la tersura de la piel, previniendo así signos del envejecimiento.

Además no solo se quiere cuidar desde fuera si no que lo se hará desde una perspectiva holística contemplando el estado tanto físico como emocional de los pacientes, con la ayuda de bioterapias tales como la digitopresión, el masaje kobido, drenaje linfático, aromaterapia, musicoterapia….

Cosmetología Massada (Duración de tratamiento 1 hora – 1.15 min)

Peelings químicos faciales

Los peelings químicos faciales son famosos por ayudar a rejuvenecer el aspecto de la piel. Su acción química ayuda a desprender de la piel células inertes que impiden que se regenere de una forma adecuada.

Realizando el tratamiento de peeling químico adecuado para la tipología de piel y la necesidad del paciente se acelerará su proceso de renovación, ayudando así a frenar y paliar el envejecimiento cutáneo, mejorando arrugas superficiales, atenuando manchas, regulando la secreción sebácea y manteniendo la piel con un aspecto uniforme de máxima vitalidad y luminosidad.

Cosmetología de Mediderma (Duración de tratamiento 1 hora)

Nanopore

El método microeendling o micropunción cutánea. Gracias a sus micro agujas de gran velocidad es un tratamiento indoloro, rápido y seguro que ayuda a crear colágeno, minimizando la visibilidad de arruguitas, cicatrices, hipo e hipermigmentaciones, y estrías. Incluso puede ayudar a tratar problemas de alopecia.

En combinación con esta eficaz técnica, estará en la mano de cada uno la línea de tratamientos Mediderma que gracias a sus activos nanosomados se podrá llegar a actuar de una forma más eficaz a nivel profundo adaptando el tratamiento a las necesidades del paciente.

Cosmetología Mediderma (Duración de tratamiento 45 min)

Radiofrecuencia

Con la tecnología de IMPERIUM 400 MED se cuenta con uno de los equipos más innovadores y potentes del mercado. Este equipo que combina las terapias de radiofrecuencia por diatermocontracción monopolar, radiofrecuencia bipolar y ultrasonidos de alta potencia que proporcionarán unos inmejorables resultados a nivel corporal y facial para la reducción de volumen, la mejora de la celulitis, el tono muscular y la reafirmación del tejido creando favoreciendo la creación de colágeno y elastina.

(Duración de tratamiento 1 hora- 1.15 min )

