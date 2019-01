GeniusBot, el primer RoBot que ayuda a los estudiantes

GeniusBot: El primer robot que mejora los resultados de los estudiantes dándoles consejos personalizados para estudiar más rápidamente, aumentar su concentración y olvidarse de los agobios Una creencia que se ha ido curtiendo durante los años en el ámbito académico es que los estudiantes son vagos por naturaleza, que no tienen ganas de estudiar y que no les interesa nada más que sus smartphones.

Nada más lejos de la verdad, un estudiante no ha nacido siendo vago sino que debido a no tener un método de estudio que se adapte a sus necesidades y características ha perdido la ilusión por aprender. No se trata de un problema de motivación, sino que está usando un método equivocado. La mayoría no obtienen los resultados que quieren y si lo hacen tienen que renunciar a algo, como por ejemplo su vida social o sus hobbies.

Si le dieran a un estudiante herramientas y consejos para mejorar en el estudio, no solo sus resultados mejorarían sino que también aumentaría su nivel de implicación.

Curso Genius, el primer programa internacional que imparte un método de estudio personalizado, ha creado el primer RoBot que ayuda a los estudiantes dándoles consejos para la universidad, la selectividad, las oposiciones y los idiomas. Pero no es solo cosa de estudiantes, también da consejos sobre cómo mejorar en el trabajo y volver a ponerse al día.

El GeniusBot, en los primeros 10 días desde su lanzamiento, ha sido acogido por miles de estudiantes y trabajadores en toda España que han empezado a seguir sus indicaciones sobre cómo, cuándo y cuánto estudiar para obtener resultados en cualquier carrera y asignatura.

Lo más sobresaliente del GeniusBot es que no da a todo el mundo los mismos consejos sino que desde el primer día recaba algunas informaciones sobre cuáles son las características e intereses de cada persona respondiendo a algunas preguntas, y a partir de ahí genera consejos personalizados según esas características e intereses. Es como tener un asesor personal siempre disponible.

Ahora los estudiantes tendrán un verdadero motivo para usar sus móviles, pero esta vez será para aprender divirtiéndose usando el GeniusBot.

