AleaSoft: Nueva ola de frío en Centro Europa con subidas de precio y demanda de electricidad

viernes, 18 de enero de 2019, 13:29 h (CET) Una nueva ola de frío recorrerá el continente europeo a finales de esta semana y la próxima sobre todo en la parte central, aunque el descenso de las temperaturas también se notará en la Península Ibérica. El incremento de la demanda previsto, junto con una producción eólica discreta, propiciará una subida de los precios principalmente en mercados eléctricos más sensibles a la meteorología como el mercado francés Mercados eléctricos europeos

El precio del mercado eléctrico alemán ha sido el más bajo entre los mercados analizados durante los últimos siete días, incluso menor que el mercado Nord Pool de los países nórdicos, después del máximo del miércoles 10 de enero causado por la bajada de producción eólica. Desde el pasado viernes, 11 de enero, la producción eólica ha crecido y ha permitido al mercado alemán tener el precio más bajo del continente. Por el contrario, el mercado ibérico MIBEL de España y Portugal ha experimentado un descenso importante de la producción eólica esta semana del 14 de enero, y ha registrado precios altos durante los últimos días, con un máximo de 69,43 €/MWh el miércoles 16, sobrepasado solamente por el mercado italiano IPEX con un precio de 72,39 €/MWh. También el mercado británico se ha situado en la banda alta de precios, con la producción nuclear en niveles muy bajos y casi la mitad de las centrales en paradas por mantenimiento, y una producción eólica moderada.

La ola de frío prevista para los próximos días en el continente europeo se notará en los termómetros considerablemente. En Francia, las temperaturas caerán 5,5 °C la semana del 21 de enero según las previsiones de AleaSoft, y hasta más de 9 °C en Alemania. En España peninsular, la caída prevista de las temperaturas es de 2,5 °C. Todo ello, junto con una previsión de producción eólica que de momento es discreta, propiciará subidas de precio en los mercados eléctricos.

Futuros de electricidad

Los futuros de electricidad para el año 2020 siguen a un nivel parecido al de la semana anterior, del 7 de enero, pero con una discreta tendencia al alza. Los futuros para España y Portugal han aumentado un 0,5% esta semana, y 0,7% y 0,3% para Francia y Alemania respectivamente.

Los futuros a más largo plazo del mercado OMIP de España y Portugal, de 2021 hasta 2026, registraron ayer, miércoles 16 de enero, una notable subida de entre el 1,5% y el 1,6%.

Brent, combustibles y CO2

La ola de frío prevista ha empujado el precio de los combustibles gas y carbón al alza esta semana. El precio del futuro de carbón API2 para febrero se ha incrementado un 1,2% respecto a la semana anterior, mientras que el futuro de gas TTF no lo ha notado tanto y su aumento ha sido del 0,2%.

El precio de los derechos de emisiones de CO2 EUA continúa amenazado por la volatilidad e incertidumbre después que el parlamento británico rechazara el acuerdo propuesto para el Brexit. Durante el día de ayer, 16 de enero, el precio para el futuro de referencia de diciembre creció un 3,4% y se liquidó en 23,40 € por tonelada, superando el precio registrado durante la caída de principios de año, pero aún lejos de los 25 €/t con que empezó el año el 2 de enero.

El futuro de petróleo Brent bajó ligeramente del máximo de $61,68 por barril conseguido el jueves 10 de enero, y el lunes se liquidó a $58,99, por el clima de duda que rodea las perspectivas de crecimiento de la economía mundial. Ayer, 16 de enero, se liquidó a $61,32, un 3,9% respecto al mínimo del lunes 14 de enero.

España peninsular

La demanda de electricidad ya ha recuperado su comportamiento habitual después del periodo de vacaciones y festividades. El día 7 de enero fue el último día atípico al ser festivo en algunas comunidades y estar aun en el periodo de vacaciones escolares. Para esta semana del 14 de enero, la demanda crecerá un 1,2% respecto a la semana anterior, según las previsiones de AleaSoft. Y para la semana siguiente, del 21 de enero, durante la ola de frío, el incremento de la demanda en España se situará en torno al 1,8%.

Las reservas hidroeléctricas se encontraban a principios de esta semana en 9878 GWh, un 42,4% de la capacidad total y más de un 12% por debajo de la media de los últimos cinco años. Paralelamente, la producción hidroeléctrica también ha ido bajando, un 19,8% la semana del 7 de enero respecto a la semana anterior.

Producción eólica y fotovoltaica

La producción eólica registró el martes 15 y el miércoles 16 de enero la producción más baja de lo que llevamos de año con 56 GWh y 60 GWh, respectivamente. En el global de la semana, las previsiones de AleaSoft apuntan a una rebaja de la producción del 39,2% respecto a la semana anterior.

La producción solar, que incluye tanto la fotovoltaica como la termosolar, debería haber comenzado a recuperarse del mínimo estacional de finales de diciembre a medida que se alargan las horas de sol y aumenta la radiación solar. Pero en concreto para esta semana del 14 de enero, las previsiones de AleaSoft indican una caída del 33,8%.

El descenso tanto de la producción hidroeléctrica como de la eólica y la solar junto con el incremento de la demanda han provocado un aumento de la producción térmica con carbón y, sobre todo, de los ciclos combinados de gas. La producción de los ciclos combinados el martes 15 de enero fue de 195 GWh, un valor que no se alcanzó en todo el 2018, y que hay que retroceder hasta principios de diciembre de 2017 para encontrar uno superior.

Para más información, se puede seguir el siguiente enlace: https://aleasoft.com/es/nueva-ola-frio-centro-europa-subidas-precio-demanda-electricidad/

