Avanza21: consejos para superar la cuesta de enero

viernes, 18 de enero de 2019, 12:52 h (CET) La empresa de servicios de asesoría para familias, Avanza21, sabe cómo actuar frente a la temida cuesta de enero Según el estudio “Radiografía del consumo en España 2018”, los hogares españoles reducirán sus gastos un 8 % durante los meses de enero y febrero de 2019, afectando especialmente al ocio (-16%). Lo contradictorio es que el estudio también señala que el gasto medio de los españoles durante dicho periodo será un 3,4% superior a sus ingresos.

Las familias españolas encuentran verdaderas dificultades para hacer frente a los grandes gastos, especialmente a comienzo de año. Lo confirma la encuesta de condiciones de vida del INE, la cual explica que una de cada tres familias no pudo afrontar un imprevisto económico durante el pasado año 2017.

Por ese motivo, es interesante reflexionar sobre la opción de contar con ayuda externa. “En Avanza21 estamos especializados en asesoría para familias, con la garantía de los mejores profesionales en el ámbito”.

Asesoría para familias: algunos consejos para superar la cuesta de enero

Hacer frente al mes de enero no es tan difícil si se sabe cómo hacerlo (y se cuenta con el apoyo necesario). Desde Avanza21 han elaborado una lista de consejos que podrían resultar bastante útiles:

Analizar los gastos del año anterior. La mejor forma de evitar cometer los errores del pasado, es evaluar cómo se ha hecho hasta ahora.

Comparar precios. Hacer una comparación de precios permitirá adquirir lo más conveniente según las necesidades de cada familia.

Revisar servicios ya contratados. “¿Pagas el gimnasio y nunca vas? ¿Te has parado a analizar cuánto pagas, cada mes, por la línea fija de casa?”, plantean desde Avanza21.

Aprovechar ofertas (con cabeza). Adquirir ese servicio o producto cuando esté en promoción es una buena idea.

Controlar gastos cotidianos. Los gastos del día a día suelen ser los más peligrosos. Aquí entran el transporte público, el café de la mañana o dejar la televisión en stand by.

Hacer la lista de la compra. “Aunque podría ir dentro del consejo anterior, merece la pena destacar que hagas la lista antes de ir al supermercado para saber lo que necesitas”.

Proponerse ahorrar. Lo último y más importante es que exista el propósito de ahorrar, destinar cierta cantidad de la renta al ahorro cada mes. “En Avanza21 podemos ayudarte, allanando -considerablemente- tu cuesta de enero. Llámanos al 954 277 231”.

