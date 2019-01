Olvidarse de aspirar a diario con un robot aspirador es posible, según tiendas.com Comunicae

viernes, 18 de enero de 2019, 07:16 h (CET) Los robot aspirador han venido para quedarse, la limpieza de los suelos ya no será un quebradero de cabeza, los nuevos modelos de robot incorporan funcionalidades nuevas como la limpieza en agua, limpieza en seco mejorada, manejo remoto a través de Apps, sistema WiFi incorporado, sensores de infrarrojos, etc Ya se acerca el fin de semana, pero la mayoría de la gente solo piensa en arreglar la casa el fin de semana. Entre semana muchos no tienen tiempo de dedicarse a hacerlo, entre el trabajo, los niños,etc. El día a día se les va volando y van retrasando la tarea del hogar, que al final dejan relegada para el fin de semana.

Odian el trabajo de la casa. Aunque a algunas personas les resulta terapéutico planchar y lavar, tiene que haber gente para todo.A la gran mayoría de los mortales lo de arremangarse las mangas de la camisa y ponerse manos a la obra en casa les horroriza. Y es inquietante la cantidad de polvo, pelos, ácaros, suciedad, etc. Que puede acumularse en pocos días, y si se vive cerca de la playa, más todavía, acumulándose especialmente debajo de las mesas, algo bastante vergonzoso si se recibe una visita inesperada. Así que, la sorpresa que se llevaron en tiendas.com, cuando para una de sus valoraciones parte del equipo conocieron y probaron el robot aspirador Roomba, un robot que promete liberar de aspirar para siempre, eso si a diario, a muchas personas, limpiando los suelos ella misma.

Según María José Capdepón CCO de tiendas.com "los diferentes modelos de los robots aspiradores, que existente hoy día en el mercado, no sirven para una limpieza profunda, pero si liberan de la limpieza diaria a sus dueños. Son una ayuda extra en casa, y son ideales para personas alérgicas a los ácaros, personas con mascotas que liberen abundante pelo, personas con poco tiempo, personas con capacidad de movilidad reducida, y en general para todas aquellas personas que quieran tener unos suelos limpios, libres de polvo y pelusas varias".

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.