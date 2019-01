Los 'Hispanos', al camino sin red hacia semifinales España pierde ante Croacia y avanza a la 'Maind Round' del Mundial con solo dos puntos Redacción Siglo XXI

viernes, 18 de enero de 2019, 07:56 h (CET) La selección española de balonmano masculino encajó este jueves su primera derrota en el Mundial 2019 al caer (19-23) ante Croacia en el cierre del Grupo B, con lo que los de Jordi Ribera avanzan con sólo dos puntos y los croatas se quedan el privilegio de llegar con cuatro a la lucha por estar en semifinales.

España remó siempre por debajo del marcador, sin encontrar la efectividad que ha perseguido en el Olympiahalle de Múnich. Además, el protagonismo de la portería fue para el rival, con Sego atascando a los 'Hispanos' y el pivote Musa fue también una pesadilla que impidió la buena defensa española de los cuatro partidos anteriores.



Los de Ribera avanzan a la 'Main Round' con dos puntos, casi sin margen de error para jugarse estar en semifinales contra Francia, Alemania y Brasil. Pese a sufrir durante gran parte del partido, España llegó a ponerse a dos goles a cuatro minutos del final (18-20). Croacia jugó con el reloj y con Musa (6 goles) y el efectivo Horvat (8) para quedarse con el liderato invicto.



La campeona de Europa no logró dar continuidad a la espectacular segunda mitad ante Macedonia 24 horas antes. Los croatas fueron lo duros que se esperaba y España tuvo los problemas de efectividad que confiaba en dejar atrás. Se atascó el cuadro de Ribera con el cambio rival a defensa 5:1, buscando demasiado penetrar por el centro.



Se olvidaron los españoles por momentos de la gran aportación de sus extremos y, desde el principio, Sego puso el tapón a la portería croata. En España comenzó Rodrigo Corrales bajo palos y un parcial de 3-1, con buenas defensas y velocidad en ataque, fue un oasis en el duro desierto que se disponía a atravesar España sin provisiones.



Sego agudizó esa sed ofensiva española (4-5), con los dichosos disparos de seis metros que siguen lastrando las actuaciones de la doble campeona del mundo. Croacia atacó con siete y superó el 6:0 español para endosar un parcial de 0-5 (7-12). La falta de acierto y contundencia no lo fue en el potente pivote Musa, ni en Horvat, con cinco goles cada uno al descanso.



Las dudas en ataque siguieron en el segundo tiempo y Croacia manejó el colchón, aunque también el reloj. Gonzalo Pérez de Vargas se hizo cargo de la portería en el segundo tiempo, pero Croacia tuvo la paciencia que le faltó a España, aunque Ferrán Solé y Raúl Entrerríos permitieron apretar el marcador. Las recuperaciones en defensa no tuvieron todo su premio aunque la opción de victoria llegó a falta de cuatro minutos sin torcer el guion croata.



FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ESPAÑA, 19 - CROACIA, 23. (10-13, al descanso).

--EQUIPOS:

ESPAÑA: Gonzalo Pérez de Vargas (p) y Rodrigo Corrales (p); Eduardo Gurbindo (1), Ángel Fernández (1), Raúl Entrerríos (3), Álex Dujshebaev (3), Daniel Sarmiento (1), Julen Aginagalde (1), Joan Cañellas, Viran Morros, Aleix Gómez, Aitor Ariño (1), Gedeón Guardiola, Ferrán Solé (5), Adriá Figueras (2) y Daniel Dujshebaev.



CROACIA: Stevanovic (p), Sego (p); Duvnjak (2), Stepancic (3), Vida, Horvat (8), Karacic, Blazevic, Strlek, Musa (6), Cindric (1), Mandic (2), Kozina, Vrankovic, Sipic (1) y Bicanic.



--PARCIALES CADA CINCO MINUTOS: 3-1, 3-3, 4-5, 7-7, 7-10, 10-13, --descanso--, 12-15, 14-17, 16-18, 16-20, 17-20, 19-23.



--ÁRBITROS: Gjeding (DIN) y Hansen (DIN). Excluyeron dos minutos a Gurbindo por parte de España. Y a Duvnjak y Musa de Croacia.



--PABELLÓN: Olympiahalle de Múnich, 12.000 espectadores.

