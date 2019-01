Pisto Academy impartirá una jornada para tratar la transformación digital, mentalización 4.0, marketing estratégico e Internet Comunicae

jueves, 17 de enero de 2019, 16:19 h (CET) Evento para profesionales: Digitalizarse o morir, aprender a liderar el cambio que hará que la empresa sobreviva. Los últimos estudios sobre transformación digital arrojan datos preocupantes para los empresarios, como que “el 40% de las empresas españolas no existirá en su forma actual en apenas 4 años”, que “solo el 19% de las empresas han diseñado un plan concreto para digitalizarse “o que “apenas el 10% de los empresarios tienen formación para afrontar la trasformación digital de la empresa”.

De todos los datos analizados se deduce que la transformación digital es asignatura pendiente en las pymes y, sin embargo, será la única forma de sobrevivir para muchas, pero ¿qué es la transformación digital?

Una buena pregunta a la que, sin lugar a dudas, muchos empresarios responderían diciendo que se trata de la adaptación de la empresa a la tecnología y a internet, y aunque no les falta razón, es una definición que se queda bastante corta.

Los cambios digitales en el mercado son constantes y cada día evolucionan más y de forma más rápida. Una manera de comprobar el nivel de digitalización de las empresas es analizar sus estrategias de marketing digital, conectadas habitualmente con sus activos tecnológicos, humanos y competitivos.

El principal problema es que se vive en un momento de exceso de información en el que los profesionales no saben diferenciar entre los mensajes correctos y los erróneos. Por eso, lo mejor es ponerse en manos de auténticos especialistas en transformación digital para que orienten acerca de cómo diseñar estrategias e implementarlas en la estructura y procesos empresariales para afrontar el momento de cambio que se está viviendo ya que, como diría Darwin, no sobrevivirán las empresas más fuertes, ni las más grandes. Sobrevivirán solo las que mejor se adapten a la era digital.

Una buena oportunidad para entender qué es todo esto y qué impacto tendrá en el negocio, es asistir al evento profesional gratuito #SummitPistoTDAlcorcón, en el que la escuela de desarrollo de negocioPisto Academy de la mano de Jennifer de la Torre, directora de la escuela y responsable de transformación digital en Pisto con Webo, la agencia de desarrollo de negocio y estrategia digital para pymes más innovadora de la zona sur de Madrid y Toledo, impartirá una formación sobre transformación digital a través de sus claves y las fases de implementación de una estrategia de digitalización dentro de una pyme.

Hablará de las ayudas a la digitalización que el Ministerio de Economía y Empresa, a través de red.es y las Oficinas de Transformación Digital (OTDs), está canalizando a las empresas procedentes de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER).

Contarán con el testimonio de empresarios que están inmersos en su transformación digital, y una mesa de debate con personalidades clave dentro de la digitalización en la pyme.

El evento es gratuito, aunque las plazas son limitadas, y se celebrará el próximo 30 de enero de 9,30 a 11:30 h en IMEPE, Alcorcón, Madrid.

Un interesante seminario sobre transformación digital, mentalización 4.0, marketing estratégico e Internet, que será la palanca que ayude a liderar el cambio digital que las empresas necesitan para sobrevivir.

Además, contará con un delicioso desayuno que será el espacio perfecto para conectar con otras empresas de la zona y generar sinergias profesionales.

¿Y si fuera éste el empujón que se estaba buscando?

No se puede perder la oportunidad , reservar plaza ya en www.internetmesupera.com

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.