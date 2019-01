La importancia de un hogar comprometido con el medio ambiente según Uniservi Comunicae

jueves, 17 de enero de 2019, 16:08 h (CET) La utilización de bombillas LED, la comprobación del sistema de aislamiento o la instalación de materiales sostenibles son algunos de los remedios más utilizados Cada vez son más los clienes que apuestan por un hogar que respete el planeta Tierra. La preocupación acerca del estado del medio ambiente y las visibles consecuencias del cambio climático hacen cada día más evidente la necesidad de cambio. Las medidas sostenibles están siendo incorporadas en todo tipo de ámbitos: industria, economía, vivienda e incluso en la fabricación de piscinas de poliéster. En el caso de los hogares, pese a que muchas personas crean lo contrario, no es necesaria una gran inversión para conseguir tener una casa que ayude a la preservación del espacio natural.

Instituciones como la Unión Europea trabajan para que estos cambios sean reales. Por ello, a finales de 2020, todos los edificios nuevos tendrán un consumo energético casi nulo. Todo ello se verá traducido en un ahorro considerable en algunos aspectos como la factura de luz y la de agua.

El portal Uniservi aconseja llevar a cabo algunas actividades que podrían beneficiar a cualquier tipo de vivienda a corto y largo plazo. Por ello, para empezar, una reducción en el consumo de energía destinado a la climatización no es mala idea. ¿Como conseguirlo? A partir de la observación de los sistemas de aislamiento que posea la vivienda. En ocasiones el inquilino no es consciente de que está teniendo pequeños escapes que hacen que necesite un mayor gasto energético para poder estar en casa de forma favorable.

A ello es posible unir el cambio en el tipo de bombillas del hogar. Colocar aquellas que son de bajo consumo o LED implica un gasto inicial que a la larga los inquilinos verán recompensado. Entre sus ventajas está su vida útil ocho año mayor que las normales y el ahorro de hasta 100 euros al año de media.

Pero contar con un lugar donde poder refrescarte en verano no es incompatible con cuidar del medio ambiente. La fabricación de piscinas de poliéster es cada vez más eficiente en cuanto a su respeto al medio. Empresas como Depósitos y Piscinas Castillo o Poliéster Casariche trabajan con aquellos mecanismos que favorecen en todo momento al sostenimiento del medio.

A día de hoy existen infinitud de medios a los que acudir a la hora de crear un lugar donde vivir que favorezca a la sostenibilidad del medio ambiente. Sin embargo, estos remedios van más allá de una reducción en las facturas, también pueden aumentar la calidad de vida de quienes habitan en la casa, la salud del hogar y un menor estrés en el día a día.

