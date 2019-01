IPRN, International Public Relations Network, incorpora ocho nuevos miembros a su red global Comunicae

jueves, 17 de enero de 2019, 15:06 h (CET) Tres agencias españolas, Alana Consultores, Comunicación Iberoamericana y Evercom, pertenecen a la organización La International Public Relations Network (IPRN), red internacional de agencias de comunicación y relaciones públicas independientes, anunció esta semana la ampliación de su alcance global con la incorporación de ocho nuevas agencias en distintos países del mundo.

Los nuevos miembros son Crest Communications, de Praga (República Checa); Headline, en Santiago (Chile); INC y L45 - The Van Group, en Roma y Milán (Italia); Lopito, Ileana & Howie, de San José (Puerto Rico); Publik Kommunikation, con sede en Estocolmo (Suecia); W7 Worldwide, en Jeddah (Arabia Saudí) y TDUB, en Hamburgo (Alemania). Todas están dirigidas directamente por sus propietarios o accionistas mayoritarios, lo cual implica un compromiso total con los proyectos y los clientes, lo que diferencia a IPRN de otras redes.

IPRN se ha consolidado como una de las redes globales independiente con mayor presencia en todo el mundo, tanto por el número de países y delegaciones como por el número de miembros, 45 actualmente, que cuentan con más de 82 oficinas en 28 países. Con más de 7.000 profesionales y una facturación total que supera los 5.000 millones de dólares, lidera el ranking global de este tipo de organizaciones.

El Presidente de IPRN, Luis González Canomanuel, comentó: “Damos la bienvenida a estos ocho nuevos miembros en otros tantos mercados y países clave de este mundo cada vez más globalizado. Pertenecer a IPRN significa tener un profundo conocimiento y dominio local con alcance global, ofrecer un servicio excelente, altamente competitivo, más independiente y con expertos internacionales en muchos sectores”.

IPRN celebra cada año su Asamblea General Anual (AGM) y Congreso, evento fundamental para desarrollar las relaciones personales, profesionales y culturales de los miembros, en un país y ciudad diferente del mundo. El próximo se celebrará en mayo de 2019 en Varsovia (Polonia), tras haberlo organizado en 2018 en Pekín y en 2017 en Moscú. El programa de cinco días incluye presentaciones de expertos y actividades para desarrollar las capacidades y competencias de sus miembros.

IPRN está representada en España por tres consultoras independientes, Alana Consultores de Comunicación, Comunicación Iberoamericana y Evercom, además de por su Presidente, que desarrollan su función desde Madrid. Todas estas consultoras han gestionado numerosos proyectos internacionales con sus socios de IPRN y ahora refuerzan su capacidad de actuación con estos nuevos socios.

El incremento de los miembros de IPRN durante el pasado año 2018, su mayor crecimiento anual hasta la fecha, es indicativo del desarrollo de las colaboraciones globales en la industria de la comunicación y las relaciones públicas y de la consolidación de IPRN como una de las organizaciones más eficientes. La gestión de una campaña internacional de relaciones públicas con agencias locales, ofrece una tasa mayor de éxito debido a la experiencia y al conocimiento de cada país.

Acerca de IPRN

IPRN, fundada en 1995, está constituida por agencias y consultoras de comunicación y relaciones públicas independientes que cuentan con gran experiencia y dominio de sus respectivos países y culturas. La organización agrupa a más de 45 miembros repartidos entre los 5 continentes que cubren mercados en América del Norte y del Sur, Europa Occidental y Oriental, Oriente Medio, África, Extremo Oriente y Australasia. Sus miembros tienen un perfil internacional, piensan de forma global y actúan con éxito localmente. Son propietarios que dirigen sus propias empresas, independientes de cualquier multinacional y que responden directamente a sus clientes. El objetivo de la organización no es otro que ofrecer la mejor cobertura local con proyección internacional.

Para más información, visitar www.iprn.com

