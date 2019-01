Medio millón de niños de todo el mundo aprenden matemáticas con el método español Smartick Comunicae

jueves, 17 de enero de 2019, 15:12 h (CET) En nuestro país, lo han usado más de 385.000 alumnos; en México, superan los 25.000; en Sudáfrica, más de 18.000; y en Colombia, en torno a 17.000 El auge de los métodos de e-learning como complemento a las clases escolares de los niños es una realidad en España y en el resto del mundo. En el caso de las matemáticas, hay una startup española que camina a pasos agigantados en el mercado y ha superado ya el medio millón de usuarios que han pasado por su método sólo siete años después de su lanzamiento. Se trata de Smartick, que se dirige a niños de 4 a 14 años y adapta los ejercicios al nivel de cada alumno gracias a un avanzado sistema de inteligencia artificial.

España es el país donde concentra mayor número de alumnos. Concretamente, más de 385.000 niños españoles han usado el método, que en 2018 ha ampliado sus funcionalidades con Smartick Coding, un nuevo módulo para enseñar a los niños a programar, y una plataforma de apoyo a profesores con recursos didácticos para el aula.

A escala internacional, Latinoamérica es la región donde la compañía tiene mayor presencia. Por países, México, donde lo han usado más de 25.000 niños; Colombia, que ronda los 17.000, y Argentina, con casi 5.000, son los países con mayor número de alumnos Smartick.

Por su parte, Sudáfrica y Estados Unidos son otros mercados internacionales importantes en la actividad de la compañía: mientras que el primer país supera los 18.000 niños que han pasado por el método, en EEUU son ya casi 10.000. En total, Smartick opera en 112 países de todo el mundo.

Este crecimiento internacional se ha visto potenciado en estos últimos años por el apoyo del MIT (Massachusetts Institute of Technology) y la publicación por parte de INSEAD y Harvard de un caso de estudio sobre el éxito de la compañía para sus alumnos. Además, el Congreso de EEUU, de la mano de Colin Powell, reconoció este verano los logros de Smartick en el campo de la enseñanza dentro del programa Eisenhower Fellowhips.

Daniel González de Vega y Javier Arroyo, fundadores de la compañía, destacan los buenos resultados a nivel académico como uno de los principales factores que contribuyen a que cada vez más padres confíen en el método: “Teniendo en cuenta la presencia cada vez mayor de las matemáticas en todos los ámbitos de la vida y su importancia a nivel laboral, no es de extrañar que muchas familias apuesten por métodos como Smartick para aportar un plus a la formación de sus hijos y que éstos mejoren los resultados en la escuela. Los padres son conscientes de que si los niños dominan las matemáticas llegarán más lejos. En cifras, ocho de cada diez niños que practican nuestro método a diario consiguen subir de nota en la asignatura”.

Además, Smartick contribuye a mejorar las capacidades de cálculo, lógica y resolución de problemas en un 94% de los casos. El resultado son niños con mejor dominio de los números gracias a las sesiones de sólo 15 minutos al día en que se basa el método.

