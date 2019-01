BNEXT, la fintech con mayor ritmo de crecimiento en España Comunicae

jueves, 17 de enero de 2019, 14:51 h (CET) Durante 2018 crece una media de 48% al mes y alcanza los 100.000 clientes activos. La tarjeta VISA Bnext devuelve 600.000 euros en comisiones a sus clientes durante el último año Bnext, primer marketplace español de productos financieros y primera fintech española en ofrecer una cuenta y un medio de pago no vinculados a una entidad bancaria, ha alcanzado la cifra de 156.000 usuarios registrados en su app y ha superado los 100.000 clientes activos titulares de su tarjeta de débito VISA Bnext.

La fintech ha cerrado 2018 con un crecimiento medio mensual del 48%, lo que la convierte en la empresa con mayor ritmo de crecimiento de su sector. El perfil medio de sus clientes es el de un hombre de edad comprendida entre los 25 y los 34 años que vive en una gran ciudad (el 70% de sus clientes son hombres, el 61% del total tiene menos de 35 años y el 41% se concentran en Madrid y Barcelona).

Más de 600.000€ en comisiones devueltos a sus clientes

En 2018 Bnext ha gestionado un acumulado de 140 millones de euros en transacciones, de las cuales el 18% se ha realizado fuera de España. Esto se debe a que su tarjeta permite pagar en establecimientos físicos y virtuales y extraer dinero en cajeros de todo el mundo sin añadir ningún tipo de comisiones, por lo que constituye un medio de pago ideal para viajar al extranjero.

En los países con divisa diferente al euro Bnext garantiza siempre el tipo de cambio oficial de VISA, mientras la mayoría de las entidades bancarias le añaden comisiones de entre el 2 y el 3% por pagar en establecimientos y entre el 4 y el 5% por sacar dinero en un cajero. Durante 2018 Bnext ha devuelto a sus clientes más de 600.000 euros en comisiones.

La Tarjeta Bnext no requiere vincularse a ningún banco, sino que se ingresa el dinero con el que se desea operar desde otras tarjetas bancarias. Todos los trámites pueden realizarse en tan sólo 5 minutos a través de la app, y en 48 horas el nuevo usuario recibe el medio de pago en su domicilio totalmente gratis.

Asimismo, destaca su funcionalidad para enviar y recibir dinero en tiempo real, de gran utilidad cuando varias personas intervienen en el pago de un mismo producto o servicio, por ejemplo para hacer un regalo conjunto o a la hora de abonar una cuenta en un establecimiento de hostelería.

Nuevos servicios para este año

Bnext está trabajando en dos nuevos servicios para sus clientes que verán la luz en las próximas semanas. El primero, denominado Bnext Rewards, es un programa de fidelización por puntos (que se consiguen comprando con la tarjeta) que se pueden redimir en empresas como Netflix, Spotify, Glovo o JustEat, entre otras, lo que supondrá un ahorro importante para los usuarios.

El segundo, llamado Bpay, es un sistema de pago universal que podrán utilizar todos los clientes de Bnext para cobrar dinero de cualquier persona que tenga acceso a Internet y una tarjeta bancaria. Cada usuario tendrá a su disposición un link propio y único que podrá compartir con cualquier persona para recibir un pago de manera instantánea.

