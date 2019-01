Pedro Antón, nuevo director de Administración Pública de VASS Comunicae

jueves, 17 de enero de 2019, 14:45 h (CET) Antón será el encargado de llevar a cabo la estrategia comercial y de ventas del sector público en España. El nuevo responsable de Administración Pública de VASS cuenta con más de 20 años de experiencia en puestos directivos en áreas relacionadas con la innovación, la consultoría y los sistemas de información La consultora especialista en soluciones digitales VASS ha nombrado a Pedro Antón como nuevo director de Administración Pública, sector en el que liderará tanto la estrategia comercial como la de ventas.

Antón, licenciado en Ingeniería de Telecomunicación por la Universidad de Alcalá de Henares, es profesor asociado de varios postgrados de Next Internacional Business School y cuenta con un postgrado en Sociedad de la Información por la Universidad Oberta de Catalunya, así como distintos seminarios del Instituto de Empresa (IE). Con una dilatada experiencia de más de 20 años en puestos directivos, Antón está especializado en la consultoría y gestión de modelos de negocio basados en tecnología.

Su trayectoria profesional comenzó en 1995 en INDRA, aunque también trabajó para FCC Industrial y el Grupo SP antes de llegar a ser responsable de Administración Pública (división e-business) en Informática El Corte Inglés, cargo que ocupó durante casi 6 años hasta convertirse en director de Sistemas de Información (CIO) de SEGITTUR.

Antes de incorporarse a VASS, sus éxitos profesionales le volvieron a conducir a Informática El Corte Inglés, empresa en la que ha sido director de Travel, Negocio Digital e Innovación hasta su reciente incorporación a la consultora dirigida por Francisco Javier Latasa.

Como nuevo responsable de Administración Pública en VASS, el objetivo principal de Antón es impulsar las soluciones digitales para las empresas del sector, consolidar la estrategia comercial de la consultora en esta área y aumentar su cartera de clientes.

"Uno de los retos más importantes que tenemos por delante es el de mantener a VASS en la cima de la innovación tecnológica y posicionar a la compañía como un auténtico referente dentro del sector público. Cuento con un gran equipo de profesionales que, estoy seguro, me ayudará a mantener el listón alto y a presentar soluciones innovadoras y eficientes a nuestros clientes para dar respuesta a sus problemas y necesidades", explica.

Antón está compaginando su labor de director de Administraciones Públicas en VASS con la dirección del área de Travel de la compañía en España.

