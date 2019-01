Zizki Mizki Parkea amplía sus juegos con Icolandia Comunicae

jueves, 17 de enero de 2019, 14:09 h (CET) El equipo de Icolandia diseñó, fabricó e instaló este parque infantil de interior en 1999 Zizki Mizki Parkea es un parque infantil ubicado en Llodio (Álava) que está en constante evolución. Sus más de 700 m2 lo convierten en uno de los parques infantiles de interior más grandes de Euskadi. También es uno de los más competitivos, ya que en unos meses cumplirá los 20 años de actividad. Recientemente ha realizado distintas modificaciones para ampliar el espacio e incluir nuevos juegos. Para ello ha recurrido de nuevo a Icolandia, cuyo equipo diseñó, fabricó e instaló el parque a finales de 1999.

Este parque infantil es un buen ejemplo de cómo diferenciarse apostando por la seguridad, la calidad y la actualización de las instalaciones. “Lo que más nos caracteriza es que este parque se construyó desde el concepto de seguridad como base; y siempre pensamos en ello, ya que nuestros clientes lo valoran” afirma José María Gómez, gerente de Zizki Mizki. Para Pedro Ibarra, gerente de Icolandia, “esta instalación es una prueba de que es conveniente y rentable realizar una buena inversión inicial por un parque de alta calidad”.

Este concepto se plasma en la división de las zonas de juego y la accesibilidad para el público infantil y el adulto. El parque se divide en dos plantas donde juegan niños y niñas entre 2 y 12 años. En la planta baja, totalmente acristalada, está la zona de los más pequeños, separada del resto con una valla. En la superior se hacen los cumpleaños y está la zona para los más mayores. Dispone de un sistema de cámaras hacia el interior. A través de 4 monitores, los adultos están viendo en todo momento lo que está sucediendo en ambas plantas.

La renovación que ha realizado Icolandia ha ampliado el parque con atractivos juegos. En el área de mayores se ha instalado un rocódromo con suelo blando que une dos zonas de juego. Está pensado para el traslado horizontal, de lado a lado. Es un juego seguro, con un grado de dificultad leve y no requiere arnés. Según detalla el gerente “ha tenido gran acogida porque es una actividad novedosa y que gusta mucho”. En la zona infantil se han incorporado unos juegos nuevos de pared. Tienen la ventaja de ocupar un espacio mínimo y permiten que los más pequeños puedan jugar de pie. También se han realizado otros cambios de mantenimiento a medida de las necesidades. “Seguimos en activo todos estos años gracias a la especialización y a la introducción constante de novedades”.

Zizki Mizki Parkea está situado en un enclave muy bien comunicado, y cuenta con gran aparcamiento. Reciben a familias de toda la zona para pasar un rato o celebrar cumpleaños, así como visitas de colegios. “Otro punto a nuestro favor es que somos el parque más barato de Euskadi, a pesar de ser uno de los más grandes y con más servicios para los niños.”

La clave de su éxito en todos estos años ha sido la seguridad. Según su gerente “cuidamos mucho el estado de las instalaciones, la protección etc. hay que evitar incidentes porque son niños que vienen a divertirse. El cliente valora mucho cómo está la instalación, que está bien climatizada, las paredes están acolchadas, las escaleras redondeadas, que tienen mucho espacio etc.” Para mayor comodidad y una mejor atención se limita el aforo del parque infantil a casi la mitad de la capacidad total autorizada.

Fuente: Servicios Periodísticos

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.