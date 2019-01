Technical Garden: Soluciones sostenibles para decorar el jardín

Apertura de la tienda online de technical-garden.com, permite hacer pedidos y recibirlos cómodamente en casa productos que resultan complicados de comprar en tienda física por su peso, como las piedras decorativas de jardín Desde hace 10 años technical-garden.com trabaja suministrando a sus clientes piedra decorativa para jardín, a lo que recientemente suma soluciones prácticas y decorativas para la creación de espacios exteriores. Actualmente, su nueva tienda online permite hacer pedidos y recibirlos cómodamente en la dirección indicada, facilitando el transporte de productos pesados.

La piedra decorativa para jardín, se ofrece en distintos formatos: canto rodado, gravilla y bolo. Permite muchas posibilidades decorativas, resulta muy práctico porque tiene cero mantenimiento y preserva la humedad y minerales del suelo. El único inconveniente es que, por su condición de piedra, pesa y su transporte es difícil para el particular que lo compra en una tienda física y lo carga en su vehículo. Además, para cubrir una superficie hacen falta muchos sacos. Como solución, technical-garden.com lo lleva directamente a casa, en formatos manejables y cómodos de manipular para que el cliente pueda distribuirlos fácilmente al decorar su jardín.

Uno de los valores por los que se distingue es la búsqueda de la sostenibilidad en los productos. Dado que su actividad se basa en la explotación controlada de un medio natural, la manipulación del mismo sigue procesos lo más sostenible posible. Este es el caso del proceso de transformación de su canto rodado, que resulta eco-práctico y eco-rodado. Eco-práctico, porque al usar canto rodado o gravilla, se preserva la humedad del suelo y minerales, evitando la erosión y permite ahorrar agua de riego. Y eco-rodado, por su proceso de fabricación. Habitualmente para la producción de canto rodado, el árido se introduce en una máquina de rodado que basa su funcionamiento en el desgaste mediante agua. En cambio, el método de rodado para el Eco-Rodado consigue el mismo efecto pero sin usar agua, sino que es seco, evitando la contaminación de grandes cantidades de agua y obteniendo canto rodado listo para envasar. El subproducto resultante se aprovecha al 100% en otras aplicaciones como la fabricación de cerámica y pinturas en la industria local.

Para aportar al cliente cada vez más soluciones, el sitio web pone a disposición otros productos para la creación de espacios exteriores: Por un lado, la gama Stonk son una serie de elementos basados en el gavión de piedras para crear muros decorativos, asientos, maceteros y estanterías. Estos elementos permiten la creación de espacios exteriores fijos, por lo tanto, no hay peligro de robo ni que afecten a su colocación factores atmosféricos como la fuerte lluvia o el viento. Otro de los productos que permiten la creación de espacios exteriores es Gravafix. Se trata de un pack de piezas ensamblables, que combinado con malla antihierba y gravilla, permite pavimentar el jardín de forma natural y práctica, sin pegamentos. Las superficies creadas con Gravafix tienen las siguiente características: no existe el efecto hundimiento, no se forman charcos de agua, se evitan caídas por resbalones (de agua o hielo) y es transitable, incluso en coche. También, se puede montar y desmontar fácilmente. Y además reciclar, ya que Gravafix esta compuesto de plástico reciclado y reciclable.

En conclusión, desde la nueva tienda online se ofrecen productos prácticos y sostenibles, y aporta un servicio cómodo al entregar a domicilio.