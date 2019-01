La Espalda del Mundo, comedores sociales para personas en situación de riesgo: Remar ONG Comunicae

jueves, 17 de enero de 2019, 11:12 h (CET) Más de un millón de personas en la Comunidad de Madrid están en riesgo de pobreza, personas que viven en privación material severa, hogares madrileños con grandes dificultades para llegar a fin de mes Más de un millón de personas en la Comunidad de Madrid están en riesgo de pobreza, personas que viven en privación material severa, hogares madrileños con grandes dificultades para llegar a fin de mes.

La Espalda del Mundo, es como denominamos a cientos de rostros que por diferentes causas no alcanzan cubrir sus necesidades más básicas y tienen que elegir entre pagar el alquiler de sus viviendas, las medicinas, los suministros o la educación de sus hijos. La espalda del mundo son hombres, mujeres, niños, adolescentes, familias monoparentales, familias inmigrantes y ancianos que no alcanzan a tener para comer y necesitan hacer uso de los recursos sociales para cubrir el derecho primario que es el de la alimentación.

La ONG REMAR ha inaugurado en diciembre de 2018 el Comedor Social de Carabanchel, ubicado en Travesía Juan Francisco 6, para brindar ayuda alimentaria a personas en situación de riesgo y exclusión social de la Comunidad de Madrid en el Distrito de Carabanchel. En este comedor social se elaboran 160 menús diarios y con el apoyo de un Chef profesional, se podrá brindar comida saludable, deliciosa y nutritiva cada día. También en este lugar se entregarán bolsas de comida por la tarde con bocadillos, yogures, frutas y bebidas, para suplir la necesidad de meriendas y cenas.

Uno de los objetivos es dignificar el concepto de comedor social, para que las personas que accedan no se sientan vulneradas y estigmatizadas. Este comedor no solo permite a personas de escasos recursos aprender a comer bien y de forma sana, también realiza cursos para aprender a preparar los alimentos con pocos recursos de forma saludable, creando hábitos alimenticios sanos y transferibles a sus hijos.

El Comedor Social de Carabanchel tiene en la actualidad un lleno total de asistencia cada día, la necesidad es muy grande y muchas personas esperan el segundo turno haciendo una cola que llega al final de la calle, todo esto con el fin de entrar y poder ser parte de los beneficiarios que diariamente reciben una comida caliente, sana, saludable y preparada con dedicación y esmero.

Familias completas con niños, ancianos, personas sin techo, inmigrantes, hombres y mujeres se acercan a las puertas del Comedor Social y no puede cerrar sus puertas cuando el cupo está lleno, así que se les brinda la oportunidad de esperar un segundo turno de comida para que todos puedan ser atendidos y no vuelvan a sus casas sin sustento.

En la Comunidad de Madrid la ONG REMAR tiene activos 3 comedores sociales, para brindar apoyo a muchas familias que tienen grandes dificultades para obtener alimentación cada día brindando en la actualidad más de 250 platos de comida al día en los comedores sociales que funcionan activamente en Alcalá de Henares, Coslada y la ciudad de Madrid.

Un gran equipo de trabajo y logístico hace posible esta encomiable labor, trabajando en red y unidad con los servicios sociales, empresarios, comerciantes del distrito, colaboradores, profesionales y voluntarios, que hacen cada día un esfuerzo para brindar ayuda de la mejor forma posible a las personas necesitadas que día a día asisten los comedores sociales de la ONG REMAR.

Por este medio hacen un llamado a personas solidarias, colaboradores, empresas, socios y voluntarios, para seguir brindando apoyo, alimentación y llegar así a más personas necesitadas en esta ciudad.

