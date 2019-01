Los españoles suspenden en inglés Los andaluces, los que peor nivel de inglés tienen en España Redacción Siglo XXI

jueves, 17 de enero de 2019, 13:07 h (CET) Reunir un alto nivel de inglés es un must y valor añadido cada día más imprescindible y demandado por las empresas de todo el mundo. Se trata de una habilidad muy solicitada para conseguir estar al día dentro de un mercado laboral cada vez más exigente. No obstante, según se desprende de un reciente estudio realizado por ABA English, los españoles suspenden en materia de nivel de inglés.

Sólo un 13% de los encuestados en España reconoce que cuenta con un nivel de inglés Avanzado. Asimismo, hasta un 30% de los españoles confiesa que sólo cuenta con un nivel de inglés Principiante, un porcentaje superior al de otros países como Italia (28%), Francia (28%) o México (25%).

En lo que se refiere a la comparativa por Comunidades Autónomas, el estudio concluye que son los andaluces los españoles que tienen peor nivel de inglés. Hasta un 38% de ellos reconoce que sólo cuenta con un nivel Principiante, por encima catalanes (35%), castellanoleoneses (31%) y madrileños (28%).



Ranking de CCAA por nivel de inglés. Datos de nivel de inglés Principiante 1 Andalucía 38% 2 Cataluña 35% 3 Castilla y León 31% 4 Comunidad de Madrid 28% 5 Comunidad Valenciana 25%



El inglés, un must en el trabajo ¿El bajo nivel de inglés de los españoles les está perjudicando en el trabajo a la hora de acceder a él o mejorar sus condiciones? Según recoge el presente estudio, un 41% de los españoles considera que ha perdido oportunidades laborales por su nivel de inglés. Entre ellos, los encuestados de entre 20 y 44 años son los que más reconocen haber sufrido este problema (62%) respecto a los que tienen 45 años o más (38%).

Asimismo, hasta un 87% de ellos también sostiene que las personas con un mayor dominio del inglés tienen mejores condiciones laborales –puesto de trabajo o salario–. En particular, el 60% de los encuestados cree que un buen nivel de inglés podría aportarles un incremento salarial del 10%, mientras que el 40% restante señala que el aumento sería hasta de entre el 30 y el 50%.

Y es que un elevado porcentaje de los españoles (70%) afirma que utiliza el inglés en su trabajo, de los cuales un 44% lo hace de forma esporádica, un 19% con bastante frecuencia y un 7% a diario; lo que evidencia la importancia de contar con un nivel de inglés alto para tratar de cumplir con el propósito de Año Nuevo de encontrar trabajo, o bien conseguir una promoción interna dentro del actual y competitivo mundo laboral.

El dominio del inglés, un reto personal para los españoles Tras la visible falta de nivel de inglés y la creciente necesidad de dominarlo para ser competitivo en el actual mundo laboral, según los datos recogidos por el reciente estudio de ABA English, ¿cuáles son las principales motivaciones de los españoles a la hora de mejorar este idioma?

El 45% de los encuestados en España sostiene que quiere aprender o mejorar su inglés por crecimiento y reto personal. Las otras motivaciones señaladas por los españoles a la hora de aprender inglés son las laborales (28%), para viajar (20%), para comunicarse con amigos y familiares (5%) y por razones de estudio (2%).

Las motivaciones para aprender inglés son ligeramente distintas según la edad de los españoles, pues para aquellos de entre 20 y 44 años la laboral es la mayor razón para estudiar el idioma de Shakespeare (45%), siendo el crecimiento y reto personal su segunda opción (39%).

Para poder lograr esta meta, los españoles destacan el estudio del inglés vía App (38%) como su práctica preferida para mejorar su nivel del idioma durante el tiempo libre, muy por encima de otros métodos como el visionado de películas en versión original (25%), la lectura de libros o revistas en inglés (13%), la escucha de música en inglés (13%), el estudio de inglés por medio de un libro (6%) o el tratar de hablar con personas extranjeras (5%).

