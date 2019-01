Socidrogalcohol cumple 50 años como sociedad científica de adicciones

La sociedad científica Socidrogalcohol nació en 1969 con el objetivo de promover el desarrollo de actividades científicas relacionadas con la drogodependencias, fomentar y facilitar las relaciones entre científicos dedicados al estudio e investigación de los problemas derivados del abuso de las sustancias tóxicas, divulgar una educación para la salud en relación con hábitos tóxicos, promocionar programas preventivos contra el uso y abuso del alcohol, alcoholismo y demás drogodependencias, intervenir contra el uso no terapéutico de drogas, tabaco y sustancias sujetas a restricciones de consumo, y participar y colaborar con instituciones públicas y privadas.

Este año 2019 es su 50 aniversario y para celebrarlo prepara ya algunas actividades, entrelas que destaca el desarrollo de su tradicional Jornada Nacional que este año da el salto en la esfera mundial con la I Jornada Internacional. Numerosos profesionales referentes en el campo de las adicciones se darán cita del 8 al 10 de marzo en la ciudad de Málaga. Aldo Lale-Demz, de la ONU, Jurgen Rhem que viene de Canadá y hablará sobre Síndrome Alcohólico Fetal, Antonio Verdejo desde Australia, Icro Maremmani que tratará el tema de las opioides y viene desde Italia, Karl Fageström de Suecia y de la Society for Research on Nicotine and Tobaco, Jean-Pierre Daulouede de Francia, que nos traerá una visión de las adicciones en Europa, además de otros nombres como el español Rafael Maldonado o el estadounidense Iván Montoya; son algunos de los nombres más destacados. Además, al coincidir el 8 de marzo, Día de Mujer, ese día estará dedicado casi en su totalidad, en temática a la mujer, se hablará de la perspectiva de género en adicciones desde distintas temáticas.

La característica principal de Socidrogalcohol es que es una sociedad multidisciplinar que engloba, no solo medicina o psiquiatría, sino que suma a todos los profesionales que trabajan en el campo de las adicciones: enfermería, trabajo social, psicología, etc.

Socidrogalcohol cuenta también con una revista científica de gran trayectoria, ‘Adicciones’ con un factor impacto de 2’021. Además, ha publicado guías (por ejemplo, la última de ellas sobre el buen uso de medicamentos opioides o la serie de guías clínicas basadas en la evidencia científica sobre comorbilidad psiquiátrica y consumo de alcohol, cannabis, cocaína, entre otras), manuales y ofrece cursos de formación online, además de formación en espacios como la Escuela de Otoño que se celebra cada año. La formación es una de las grandes apuestas, por eso, entre los proyectos que se están desarrollando, la formación reglada en adicciones igual en todo el territorio español, es uno de los más importantes. También se preocupa por otras esferas mucho más humanas y sociales, como el estigma de la personas con trastorno adictivo, para la que se desarrolló una campaña en 2017 que sigue viajando por la geografía española.