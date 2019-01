El Sevilla cae de nuevo ante el Athletic pero avanza en Copa El cuadro de Pablo Machín se aseguró estar en el sorteo del viernes Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 17 de enero de 2019, 08:42 h (CET) El Sevilla encajó su segunda derrota en cuatro días contra el Athletic Club pero logró el billete a cuartos de final de la Copa del Rey, con un 0-1 en la vuelta de este miércoles pero gracias al 1-3 que endosó a los vascos en San Mamés.



El cuadro de Pablo Machín se aseguró estar en el sorteo del viernes, para seguir en liza en un torneo que se le ha resistido últimamente con las finales perdidas en 2016 y 2018. El Ramón Sánchez Pizjuán vio perdonar buenas ocasiones a su equipo.



Munir debutó en el once con el cuadro andaluz, arriba junto a Ben Yedder. El galo fue quien tuvo la primera, y quien más rondó la meta de Unai Simón junto a Sarabia. También tocaba debut en el otro bando, el de Ibai de nuevo en las filas de los bilbaínos, y no tardó en dejar muestras de su calidad.



Aleix Vidal fue el último protagonista de la primera parte de un partido que ambos equipos parecían dar como trámite por el resultado en la ida. A pesar de la mejoría del Athletic con Gaizka Garitano, los 'leones' buscaron seguir en esa línea pero sin creer en exceso en la remontada. Poco a poco esa intensidad trajo el premio del gol, con un cabezazo espectacular de Guruzeta.



El tanto hizo justicia con la progresión de los vascos, sin jugadores clave como un Williams artífice de la victoria liguera del domingo sobre los andaluces, pero dejó el billete a cuartos en el Puizjuán. Un Sevilla que sigue apostando a todo esta temporada.

