Fórmula 1® y The Dream VR se asocian para ofrecer una experiencia única de Realidad Virtual y 360º

miércoles, 16 de enero de 2019, 17:03 h (CET)

miércoles, 16 de enero de 2019, 17:03 h (CET) Los fans podrán compartir la emoción de la parrilla de salida, las celebraciones del podio, y las mejores vueltas Pirelli de un Gran Premio de F1®. La nueva app VR y 360º está ya disponible para móviles, TVs y gafas VR Formula 1®, la cumbre del automovilismo mundial, ya está preparando el inicio de su temporada que arranca el próximo 17 de marzo con el Gran Premio de Melbourne, Australia. Con el objetivo de ofrecer una experiencia visual y cercana a sus aficionados para esta nueva temporada, Formula 1® ha anunciado un acuerdo con el proveedor de realidad virtual (VR) y 360º, The Dream VR para brindar contenidos únicos de un fin de semana de Fórmula 1 Grand Prix™.​

Gracias a este acuerdo, el Mundial 2019 de F1® será el primer campeonato completo que permitirá sumergir a los usuarios en una experiencia revolucionaria de entretenimiento digital e interactivo en una app 360º y VR. Contenido de Fórmula 1 se ofrecerá a más de tres millones de usuarios a través de The dream VR, la primera televisión de realidad virtual y 360º del mundo. El único proveedor capaz de transmitir contenidos 360º y de VR en una plataforma multi-dispositivo (TV, Apple TV, móviles y gafas VR), y disponible en más de 180 países.

Gracias al nuevo canal F1 VR y 360º, disponible en cualquier dispositivo compatible con la app de The Dream VR, los fans podrán compartir la emoción de la parrilla de salida, las celebraciones del podio, y las mejores vuelta Pirelli. También será posible ‘pasear’ a lo largo del ​paddock, entrar en las instalaciones exclusivas, ​sentir la adrenalina del garaje del equipo y compartir la experiencia de los aficionados en las gradas.

Para conocer de cerca su funcionamiento, los usuarios ya pueden acceder al contenido del Grand Prix™ México 2018, que incluyen escenas nunca vistas de la celebración del quinto título mundial de Lewis Hamilton.

También están ya disponibles contenidos de Formula 1® 2018 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix, mostrando como son y cómo se sienten los nervios antes de la carrera. Estas experiencias atractivas de VR 360º se grabarán en diez carreras el y todo el contenido estará disponible en el canal F1® de la aplicación de The Dream VR app.

Las primeras experiencias de la temporada están ya disponibles en la aplicación The Dream VR.

"Siempre estamos buscando formas innovadoras de acercarnos a los aficionados con sus pilotos y equipos favoritos y a través de esta asociación progresiva con The Dream VR, hemos encontrado otra forma de lograrlo. Estamos muy entusiasmados de poder ofrecer otra experiencia de contenido único de inmersión e interacción para nuestros aficionados, estén donde estén". Según Albert Goma, director de Licencias Digitales y Partnerships de Formula 1®.

"Para nosotros es un gusto poder realizar un trabajo colaborativo con el campeonato de deporte motor más popular y prestigioso del mundo como lo es F1®. Pero sobretodo es muy grato ayudar a los fans a que puedan ver F1 de una forma nunca antes concebida, convirtiéndose en espectadores interactivos. Fórmula 1® es un deporte en el que los detalles marcan la diferencia: ¿Qué podría ser mejor que ofrecer a los aficionados la oportunidad de experimentar las carreras de cerca junto al Club Paddock, en los garajes del equipo y teniendo la libertad para decidir qué ver en cada momento?", explica Alberto Palay, co-fundador y CEO de The Dream VR.

