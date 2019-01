Casi 115.000 turistas visitaron Sigüenza en 2018 Comunicae

miércoles, 16 de enero de 2019, 17:12 h (CET) El final de año turístico ha sido especialmente intenso, con el mejor mes de octubre de la serie histórica de visitas a la ciudad (se contabilizan desde 1996) con 15.622 visitantes, y el segundo mejor mes de diciembre con 9.643 de esa misma serie, y con el anuncio de la segunda Estrella Michelin para la ciudad, y para la provincia de Guadalajara. La conseguida por Samuel Moreno (El Molino de Alcuneza) se une a la que obtuvo el año pasado -y ha confirmado éste- el restaurante El Doncel A unos días del comienzo de la feria internacional de Turismo, FITUR, el Ayuntamiento de Sigüenza hace públicas las cifras de visitantes a la ciudad, que este año no sólo superan el objetivo inicial de pasar de 110.000 visitantes, sino que se quedan a menos de mil de llegar a los 115.000 (114.017 turistas). Después de un inicio de 2018 especialmente frío en lo meteorológico, en el que las visitas a la ciudad cayeron por este motivo en los meses de enero y febrero, el año turístico despegaba con la llegada del Tren Medieval, la primera de las cuatro jornadas gastronómicas del año y la Semana Santa; se mantenía con mejoras en los meses centrales del año y ha protagonizado un final de curso excepcional. De hecho, el mes de octubre ha sido el mejor de la serie histórica (se contabilizan las estadísticas desde 1996), con 15.622 turistas, mientras que el de diciembre ha sido el segundo mejor de la serie, con 9.643 visitantes. No menos relevante es el dato del número de visitas guiadas que han salido de la oficina de turismo a lo largo del año. Han sido 537, es decir casi 1,5 por día del año, lo que demuestra tanto la calidad del servicio como el interés que los visitantes tienen en conocer la ciudad en profundidad. Además, la responsable de la Oficina de Turismo, Avelina Melús, destaca este año sobre otros ejercicios la gran cantidad de visitantes que han recorrido la Ruta del Cid en bicicleta, poniéndose así en valor los encantos naturales del municipio.



“Año tras año, en esta última legislatura, desde 2014 hasta 2018, todos los ejercicios han registrado incremento en el número de visitantes. Creo que hay que reconocer la labor que el municipio ha hecho para promocionarse, liderado en este sentido por Oscar Hernando, concejal de Turismo”, valora José Manuel Latre.



Hasta en cinco de los doce meses de 2018 se ha superado la barrera de los 10.000 turistas mensuales (marzo, agosto, septiembre, octubre y noviembre), siendo octubre igualmente el mejor del año. “Creo que la colaboración de los ciudadanos con las instituciones en el diseño y desarrollo de iniciativas turísticas, implicando a la hostelería y restauración, ha contribuido a las excelentes cifras turísticas de este año. El reto ahora debe ser el de superarlas en 2019”, valora por su parte Oscar Hernando. Precisamente como fruto de esta colaboración, a lo largo del año han llegado hitos turísticos que han marcado los datos. En primer lugar, la Semana Santa y los primeros viajes del Tren Medieval hicieron que en marzo se duplicaran la cifra de visitantes de febrero (10.251 por 4.911). “El Tren Medieval, que este año en sus dos temporadas (primavera y otoño) ha superado el 90% de ocupación, continúa siendo un estandarte turístico de Sigüenza. A las puertas de cumplir 15 años atrayendo turistas hacia la ciudad, es un baluarte”, afirma Hernando. Como también lo es la Semana Santa. “En los últimos años estamos haciendo el esfuerzo, conjunto con la Cofradía de la Vera Cruz y el Santo Sepulcro, de reivindicar su belleza y su enorme potencialidad como atractivo, que se une a la belleza natural de nuestro municipio en esa época del año, cuando despierta el campo”, sigue el concejal.



Por tercer año consecutivo, las jornadas gastronómicas de Sigüenza han añadido el interés de la cocina local al patrimonio natural y cultural seguntino. Tanto el concurso de pinchos medievales Memorial Santos García Verdes, como las Jornadas de la Cocina Seguntina, del Fino Seguntino o Micológicas –este año, por fin, con espléndida cosecha de setas-, se consolidan en el tiempo y contribuyen también a reforzar la imagen gastronómica del municipio. Igualmente en junio llegaba una de las grandes efemérides del año, el 850 aniversario de la consagración de la Catedral, por parte del obispo Joscelmo. En torno a la efeméride se han organizado, a lo largo del año, varios actos, empezando por su celebración, que igualmente han puesto en valor la Fortis Seguntina. Después del día del aniversario de la consagración se abría una muestra destinada a mostrar las diferentes etapas de su construcción, y, aún después, llegaba la iniciativa turística 'Abraza la Catedral', en la que casi 5.000 personas se unieron para reivindicar el que es monumento principal de la ciudad. “Entre todos, le hicimos el homenaje que merece, como eje temporal y sentimental que es de la vida de Sigüenza”, sigue Hernando. El abrazo fue objeto de interés para televisiones locales y regionales, y también, en horario de máxima audiencia, para TVE a nivel nacional. Tuvo lugar en septiembre.



Y en noviembre llegaba el gran hito televisivo del año: uno de los episodios del talent show 'Master Chef'. La prueba de exteriores del capítulo se grabó fundamentalmente en Sigüenza, entre otras localizaciones de la provincia. El programa fue líder de audiencia en su franja horaria, y fue visto por casi tres millones de personas. “Probablemente el final del año turístico tan espectacular que hemos vivido, tenga que ver con el programa”, añade el concejal. En el sentido gastronómico, la ciudad recibió, a finales de noviembre una excelente noticia. A la confirmación de la primera Estrella Michelin que logró el restaurante El Doncel de Sigüenza en 2017, también para 2018, se unió la magnífica noticia de la llegada de la segunda Estrella Michelin a la ciudad. Samuel Moreno, cocinero del Restaurante de El Molino de Alcuneza, la obtenía en Portugal. “Para un municipio de 5.000 habitantes, contar con dos Estrellas Michelin que, además en ambos casos, los restaurantes reconocen ser producto de su amor por la tierra y de la forma de hacer tradicional de Sigüenza es, en primer lugar, motivo para sentirnos orgullosos, pero también un potente reclamo turístico. De la mano de nuestras Estrellas Michelin, van a llegar, están llegando ya, un torrente de viajeros atraídos por nuestra cocina que descubren toda la propuesta gastronómica de la ciudad y nuestro patrimonio cultural y natural”, termina Hernando.



Por comunidades autónomas y países

Como es habitual, los madrileños son cantera inagotable de visitantes a la ciudad del Doncel. Prácticamente la mitad de los viajeros que acreditaron su presencia en Sigüenza en la oficina de turismo, proceden de la comunidad vecina (54.074). Le siguen, a mucha distancia pero creciendo, los propios castellano-manchegos (13.181), lo que da idea del creciente prestigio regional de Sigüenza como destino turístico. Terceros en este ranking regional están los turistas de la Comunidad Valenciana, con una sorprendente cifra de 9.868 visitantes. Aragoneses, catalanes, castellano-leoneses y andaluces se quedan en torno a los 5.000 turistas acreditados. Y testimonial es la presencia de ceutís y melillenses, con 19 y 20 turistas en el año 2018, respectivamente.



En cuanto a países extranjeros, los británicos y franceses son los que más han visitado Sigüenza en 2018, con 1.368 y 1.317 visitantes respectivamente. Terceros son los norteamericanos, que también pasaron en 2018 de los mil turistas acreditados en la ciudad del doncel, con 1.160. En el capítulo de curiosidades conviene señalar que dieron la vuelta al mundo, para llegar desde las antípodas a Sigüenza, nada menos que 169 australianos. No menos reseñable es la cifra de japoneses,

