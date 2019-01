HOSBO prepara las presentaciones de su colección Primavera/Verano 2020 Comunicae

miércoles, 16 de enero de 2019, 16:50 h (CET) La empresa de fabricantes de pieles de cabra para calzado y componentes, se prepara para su tour de ferias nacionales e internacionales durante los próximos meses La empresa Hosbo, hijos de Oscar Botella, es reconocida en el sector de fabricación de pieles de cabra para corte y forro de calzado y todo tipo de componentes. Cada temporada trabajan para sacar al mercado nuevas creaciones que van desde las pieles más clásicas y atemporales, hasta pieles de fantasía que se basan en las nuevas tendencias y buscan conquistar a un tipo de cliente más exclusivo.

Como cada año, la empresa presenta su nuevo catálogo en las diferentes ferias internacionales que se dan. Lineapelle Londres es la primera de sus citas. El acto tiene lugar el 22 de enero en el Hotel Ham Yard, sala “Room de Croc”, stand nº 35. Después de Londres, los días 30 y 31 de enero, se celebra Lineapelle New York en el Metropolitan Pavilion, Ground Floor, stand 85.

En las diversas presentaciones que tienen lugar durante el mes de enero, Hosbo presentará su nuevo catálogo Spring/Summer 20. Una serie de propuestas de pieles basadas en las tendencias de WGSN, líder mundial en pronósticos de moda, y en los conocimientos y experiencia del equipo de diseñadores de la empresa, que plantean una amplia gama de posibles colores y texturas para la nueva temporada.

En Hosbo apuestan para la primavera/verano 20 por una gama de colores frescos, entre los que se podrán encontrar; corales, menta, malva, azules, etc. Además de pieles de fantasía, serias apuestas por los artículos tornasolados y nuevas texturas y grabados con efecto 3D, animal print, estampados florales diversos y efectos trenzados. Todo, para ofrecer a sus clientes una amplia gama de pieles con las que poder llevar a cabo sus creaciones de zapatos o complementos.

