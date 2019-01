Abre el primer spa de cerveza de la Comunidad Valenciana Comunicae

miércoles, 16 de enero de 2019, 16:53 h (CET) Beer Spa, la cadena de spas de cerveza llega a Alicante. Tras el éxito del primer centro abierto en Granada, Beer Spa llega aún con más fuerza a la Comunidad Valencia. Este nuevo spa de cerveza ofrece el doble de capacidad que su antecesor granadino, una declaración de intenciones de la cadena Beer Spa Internacional que prevé crecer con fuerza en 2019, con la apertura de 5 nuevos centros en territorio nacional Gracias a Beer Spa, ya se puede disfrutar de los Real Beer Bath en Alicante, un proyecto aún más ambicioso que Beer Spa Granada. Este nuevo spa de cerveza dispone de 350m2 de local, con 7 barricas dobles para disfrutar de los famosos baños de cerveza y 1 barrica gigante con capacidad para 6-8 personas, 7 camas de cebada y 3 saunas. Cuenta con 2 salas privadas para los circuitos más exclusivos, en los que las parejas tienen a su disposición, y de forma exclusiva, una barrica doble, una cama de cebada doble y una sauna de uso no compartido. Todo ello supone el doble de capacidad que antecesor granadino.

Beer Spa Alicante está ubicado en la calle Pintor Velázquez de la capital alicantina, en pleno centro de esta monumental ciudad y aúna los tratamientos spa con las numerosas propiedades beneficiosas de los componentes de la cerveza.

Para los amantes de la cerveza, este spa ofrece una experiencia única. Es posible bañarse y beneficiarse de las propiedades de esta bebida ancestral. Parece increíble combinar las propiedades favorables de la balneoterapia con las de la cerveza, pero ya es una realidad y sus beneficios para el organismo numerosos. Los baños de cerveza de Beer Spa contienen ingredientes procedentes de la propia elaboración de la cerveza, como son levadura de cerveza, lúpulo y cebada, así como un estimulante potenciador natural como es la canela.

El visitante se sumerge en una barrica de madera de iroko, dotada de un jacuzzi para que la relajación sea aún mayor. Mientras se beneficia de los componentes de la cerveza en la piel degusta cerveza muy fría acompañada de un aperitivo tradicional, para que la experiencia sea completa e inolvidable. Los circuitos más exclusivos incluyen, además de la degustación de cerveza, la cata de cervezas especiales, naciones e internacionales.

El alto contenido en silíceo de lúpulo contribuye al destaponado de los poros de la piel y al aumento de vitalidad en general; la levadura de cerveza, a su vez, tiene propiedades beneficiosas sobre la regeneración de la piel gracias a su contenido en vitaminas del grupo B.

Gracias a esta combinación única de ingredientes naturales, el baño estimula el metabolismo, previene y combate la flacidez, ayuda a la renovación de las células cutáneas, elimina sustancias dañinas del cuerpo, mejora el estado de la piel en casos de psoriasis, acné y celulitis, relaja la tensión interna y externa, reduce la fatiga y el estrés, asegurando así un descanso físico y mental perfecto.

Pero la visita no acaba en el baño de cerveza, la sauna de cerveza abre los poros para que la penetración de los componentes sea aún mayor y se completa la zona de relax, donde el visitante se envuelve en una gran toalla y se relaja en una cama de cebada, fabricada expresamente para Beer Spa y donde culmina su estancia en su centro, consiguiendo un doble propósito, beneficiarse de los componentes de la cerveza y conseguir la relajación total de cuerpo y mente.

En Beer Spa Alicante, además, ofrece tratamientos corporales y faciales para los que se utilizan cosméticos elaborados a base de lúpulo y levadura, en exclusiva para sus centros.

