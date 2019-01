El nuevo aspirador inalámbrico Roidmi F8 Storm llega a España Comunicae

miércoles, 16 de enero de 2019, 16:59 h (CET) Roidmi F8 Storm ofrece versatilidad, amplias prestaciones y un precio competitivo que lo sitúa como uno de los favoritos entre los aspiradores de gama alta. El nuevo modelo dispone de App propia compatible con IOS y Android que permite gestionar el aspirador desde el Smartphone El nuevo aspirador inalámbrico Roidmi F8 Storm llega a España de la mano de Ziclotech. El modelo, que ya ha sido reconocido con importantes premios como el Reddot Award o el German iF Design Award 2018, promete marcar un punto de inflexión en el sector de aspiradores de gama alta por su versatilidad, amplias prestaciones y precio competitivo.

El nuevo aspirador, de arquitectura ergonómica y diseño minimalista y elegante, destaca por su fácil manejo y ligereza con tan solo 2,5kg de peso y unas dimensiones de 1178 x 256 x 157. El modelo ofrece también la potencia más alta del mercado con el menor tiempo de carga. Equipado con una batería de polímero de litio de 2.500Ah/74Wh de Samsung, Roidmi F8 Storm dura 55 minutos en funcionamiento estándar, y 10 minutos en modo turbo, y su carga se completa en menos de 2,5 horas, tiempo muy inferior al resto de aspiradores.

Un avanzado sistema de 4 filtros, que cuenta con filtro tipo HEPA y una esponja capaz de absorber las partículas PM-O3 con un grado de purificación del 99%, garantiza una limpieza completa, eliminando no solo el polvo, sino también filtrando alérgenos y suciedad, a la vez que libera aire puro. Roidmi F8 Storm está equipado con un motor digital ciclónico que gira a más de 100.000rpm, asegurando así una limpieza exhaustiva y en profundidad, pero silenciosa, no superando los 83 decibelios.

Versatilidad y multifunción definen a Roidmi F8 Storm, que viene equipado con varios cabezales, cepillos y accesorios permitiendo la limpieza de todo tipo de suelos y superficies (moquetas, alfombras, suelos de madera, rincones altos o poco accesibles, ventanas y puertas). El aspirador se convierte fácilmente en aspirador de mano, con un peso de 1,5kg, y su mini cabezal con cepillo eléctrico anti-ácaros permite limpiar también tejidos como fundas de cama y sofá, cortinas o, incluso, la tapicería del coche.

Roidmi F8 Storm actualiza la limpieza del hogar incorporando App propia, Intelligent Life, compatible con IOS y Android. Mediante bluetooth, el aspirador se sincroniza con el Smartphone y permite al usuario verificar el estado de la batería, la duración o la capacidad del filtro. Desde la App, se puede seleccionar también la potencia de uso, consultar el manual y solucionar problemas comunes y activar un sistema de alertas que avisa cuando el aspirador debe vaciarse.

Roidmi F8 Storm es una versión mejorada del aspirador Roidmi F8 que salió a la venta en marzo en China. El nuevo aspirador sin cables ofrece una mayor calidad, mejoras en el motor y durabilidad del producto, así como dos años de garantía.

El aspirador sin cables Roidmi F8 Storm está a la venta desde Noviembre en la web de Roidmi Europe, así como en Amazon.

Ziclotech es una empresa de distribución de electrónica de consumo y robótica, especializada en productos innovadores. Desde 2004 Ziclotech ha importado y distribuido en España más de 100 productos entre los que destacan el robot aspirador iRobot Roomba, las cámaras profesionales Insta360 o el bolígrafo inteligente Livescribe.

