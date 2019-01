Lioc Editorial lanza su canal de YouTube para ayudar a más personas a crear su libro y destacar su negocio Comunicae

miércoles, 16 de enero de 2019, 12:16 h (CET) Lioc Editorial cerró el año con la creación de su canal en la plataforma de YouTube el 12 de diciembre, presentando valiosos consejos para que los emprendedores puedan crecer su negocio con un libro Con sede en Barcelona, Lioc Editorial es una empresa dedicada a materializar los conocimientos de autores especializados en diversos ámbitos. De acuerdo con los testimonios de sus clientes satisfechos publicados en su página, los colaboradores que conforman la editorial brindan una atención experta para la publicación de un libro que permita transmitir dichas ideas con el público interesado en la materia y así destacar su negocio. La innovadora metodología desarrollada por la editorial demuestra que no se requiere de años para escribir un libro de calidad, el equipo conformado por diseñadores, redactores, editores entre otros, se encargan de cada detalle, desde el diseño que incluye los formatos Kindle para su venta en Amazon y físico, hasta los trámites legales. Cabe destacar que los derechos y las regalías de la obra final quedan a nombre del autor.

Del mismo modo, Lioc Editorial se encarga de la difusión del libro mediante la grabación y edición de reportaje fotográfico y de video, donde los autores narran sus experiencias y motivos que los llevaron a escribir un libro. Con la apertura del canal en YouTube los vídeos serán subidos a la red para generar un alcance masivo. La famosa plataforma es el segundo motor de búsqueda más importante con más de mil millones de usuarios. Gracias a las herramientas que maneja la aplicación como datos demográficos, fuentes de tráfico, enlaces y reportes útiles para saber el comportamiento de la audiencia y las interacciones que tiene con el canal, muchas empresas deciden utilizar YouTube a su favor para hacer llegar su producto al mercado y mejorar su proceso de venta.

Lioc Editorial no será la excepción, un ejemplo es su más reciente lanzamiento titulado Las cadenas miofasciales del kinesiólogo y osteópata argentino Fernando Queipo, quien es fundador de Kinésica la primera escuela online de salud postural y que ha logrado posicionarse como best seller de Amazon en España y México. El libro está dedicado a los profesionales del movimiento, que estén interesados en un método para entender el funcionamiento biomecánico del cuerpo para su aplicación práctica. Si se está interesado en saber más de este fabuloso libro se puede dar click en el siguiente enlace.

Para conocer más acerca de Lioc Editorial y el contenido de su nuevo canal, no olvidar suscribirse, así es posible enterarse de próximos lanzamientos, entrevistas con emprendedores y profesionales de diversos ámbitos, consejos para crear y promover un negocio por medio de libros, la información más actualizada de Amazon y todas las ventajas de publicar con Lioc.

