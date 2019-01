Sabater Nuri estudia instalar el primer surtidor eléctrico de Cerdanyola en una de las estaciones Nuroil Comunicae

miércoles, 16 de enero de 2019, 12:24 h (CET) La decisión responde a seguir las nuevas tendencias del mercado y dar respuesta a las exigencias de los clientes de la compañía Recientemente el Gobierno español ha presentado el anteproyecto de Ley del Cambio Climático y Transición Energética donde se estudia obligar a las estaciones de servicio a prepararse para potenciar la movilidad eléctrica. En paralelo, el grupo energético de Cerdanyola ya hace meses que tiene el ojo puesto en la evolución de ventas de coches eléctricos y los diferentes tipos de instalación que permite abastecer los vehículos.

Josep Sabater, gerente del Grupo Sabater Nuri, explica que "estamos estudiando la puesta en marcha del primer surtidor eléctrico de Cerdanyola porque, como siempre hemos hecho en la empresa familiar, apostamos por las nuevas tendencias y exigencias del mercado". Sin embargo, Sabater reconoce que de forma urgente es necesaria una regulación del sector, "actualmente no tiene sentido que se exija a las estaciones de servicio instalar surtidores eléctricos mientras algunos ayuntamientos ofrecen recargas gratuitas".

El anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética también contempla la prohibición de vender vehículos de gasolina, diesel, gas e híbridos a partir del 2040. El Grupo Sabater Nuri expresa prudente en este aspecto porque "estamos hablando de un anteproyecto de ley y de medidas que nunca se toman de un día para otro, vamos hacia aquí pero la transición hacia el coche eléctrico será lenta".

Hay que recordar que a nivel mundial las ventas de coches eléctricos se van incrementando poco a poco. Según la Agencia Internacional de la Energía (IEA) durante 2017 ya se vendieron un millón de coches eléctricos, 580.000 de estos vendidos en el mercado chino, y la evolución de ventas sigue siendo constante, esperando que el 2030 el número de coches eléctricos ya llegue a los 125 millones.

Aunque la evolución de ventas del coche eléctrico, Josep Sabater reconoce que "si ahora tuviera que comprar un coche nuevo todavía me decidiría por uno de diesel o gasolina", y argumenta que "los motores de combustión están muy optimizados, cada vez contaminan menos, hacen menos ruido, ofrecen más autonomía y en el país tenemos una buena red de estaciones de servicio de carburantes".

Aparte de reclamar una regulación realista del coche eléctrico, el Grupo Sabater Nuri tiene claro que si finalmente da el paso e instala un surtidor eléctrico lo hará en solitario, sin depender de ninguna gran compañía energética, de esta manera podrá garantizar el mejor precio para los clientes, al igual que lo hacen con el carburante que sirven en las estaciones de servicio Nuroil.

Sobre el Grupo Sabater Nuri

El Grupo Sabater Nuri se fundó en Cerdanyola del Vallès en 1939 y comenzó su actividad con la distribución de carbón y leña a domicilio. Durante la década de los 60 y con la llegada de la industrialización, el grupo expandió su actividad y se inició en la distribución de gasóleo a domicilio, ofreciendo sus servicios por toda la comarca del Vallés.

Actualmente, el Grupo Sabater Nuri distribuye gasóleo por toda la provincia de Barcelona y es un grupo de referencia dentro del sector de las estaciones de servicio.

