Rg Cerrajeros Alicante se consolida en la provincia como la opción más económica Comunicae

miércoles, 16 de enero de 2019, 12:09 h (CET) Rg Cerrajeros Alicante, ha mejorado sus horarios y precios y se a consolidado como la cerrajería de referencia en Alicante Con su nuevo servicio de 24 horas y sus tarifas adaptadas a cualquier bolsillo puede cubrir cualquier necesidad de sus clientes a cualquier hora del día, desde los servicios más básicos hasta los más complejos.

La cerrajería esta pasando por un buen momento y cada vez son más las personas que confían en cerrajeros expertos como Rg Cerrajeros Alicante. Que llevan más de 20 años liderando el sector cerrajero y miles de clientes satisfechos.

En Rg Cerrajeros cuentan con los mejores materiales y las aptitudes necesarias, para solucionar cualquier incidente que incluya: puertas normales, blindadas o acorazadas, cilindros euro perfil de baja, media y alta seguridad, antitaladro y/o antibumbing, electrónicos, cilindros perfil suizo, cerraduras de gorjas, cerrojos, cajas fuertes, persianas y automatismos, rejas, cancelas, candados, etc. Y todo ello al mejor precio posible.

Porque Rg Cerrajeros Baratos Alicante tiene las mejores tarifas adaptadas a las necesidades de sus clientes, precios sin comparación que solo hacen que atraer nuevos clientes, que además quedan totalmente satisfechos y que vuelven a contratar sus servicios de cerrajería en Alicante.

Pese a que pueden realizar cualquier trabajo de cerrajería, son especialistas en cajas fuertes, ya que ofrecen servicios de venta, colocación, reparación y mantenimiento de cajas fuertes de cualquier marca y modelo.

Como una empresa ya consolidada Rg Cerrajeros Alicante 24 horas, empieza ahora su fase de expansión hacia nuevos municipios de la comarca como, Sant Joan d'Alacant, Sant Vicent del Raspeig, Villena, Sax, Elda, Petrer, Novelda, Aspe, Crevillent, Santa Pola, Orihuela etc. para poder atender aun más población con los precios más ajustados del sector y con un servicio de urgencia las 24 horas del día y los 365 días del año.

