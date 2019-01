El primer traductor del mundo basado en WiFi (AI Correct Translator) debuta en el CES de 2019 Comunicae

miércoles, 16 de enero de 2019, 09:26 h (CET) El CES de 2019 (Consumer Electronics Show) se celebró en Las Vegas, EE. UU. La nueva generación de traductores de inteligencia artificial (AI Correct Translator), desarrollada por BABEL TECHNOLOGY y la Universidad de Tsinghua, atrajo mucha atención. Este es el primer traductor del mundo basado en WiFi La traducción de IA hace más libre la comunicación en el extranjero

Además de utilizar el algoritmo de aprendizaje de profundidad TZ, el algoritmo NMT de red neuronal TZ y la tecnología de reducción de ruido Dsmart, el AI Correct Translator está equipado con una pantalla táctil de 4,0 pulgadas y una batería de 4200 mhA, que puede satisfacer las necesidades del usuario, como la traducción de idiomas, el acceso a Internet a en cualquier parte del mundo y la navegación panorámica.

En la actualidad, el AI Correct Translator admite la traducción de 53 idiomas y 73 acentos, incluyendo traducciones de chino a idiomas extranjeros y de idiomas extranjeros a extranjeros. La lengua hablada se ha subdividido en acentos multinacionales, por ejemplo, los 10 tipos de acentos en inglés, incluidos China, Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia, India, Nueva Zelanda, Canadá, Sudáfrica, Irlanda, Filipinas, Kenia, etc., lo que hace que la traducción sea más auténtica y más precisa.

Teniendo en cuenta que el usuario no puede entender las señales de la carretera, los menús, el envase de productos y otros gráficos, el AI Correct Translator, con su traducción de fotos, es capaz de traducir 15 idiomas, e incluye flash para las tomas nocturnas. Mientras tanto, es el primero en lograr la traducción vertical del japonés por reconocimiento OCR.

Además, el AI Correct Translator tiene un módulo de función de red global integrado, que permite que las redes globales se compartan con un solo clic en forma de punto de acceso para teléfonos móviles, tabletas y otros dispositivos. También admite la traducción offline de seis idiomas (chino, inglés, japonés, coreano, francés y ruso), lo cual resuelve el problema del acceso a Internet en el extranjero y cumple con la comunicación de emergencia cuando no hay acceso a Internet disponible.

AI Correct Translator no solo sirve como traductor de IA, sino que también integra como su característica más especial una variedad de aplicaciones para usuarios en el extranjero.

El AI Correct Translator tiene muchas funciones auxiliares prácticas: basadas en LBS (servicios basados en localización) en tiempo real, los usuarios pueden abrir la función de navegación panorámica para convertirla en una guía turística de IA. Por otro lado, a través del secretario de voz de IA, los usuarios pueden consultar instantáneamente el clima, el vuelo y la conversión del tipo de cambio. Su función de reconocimiento de fotos admite la identificación de animales y plantas y da una explicación. El AI Correct Translator también viene con funciones de pago y navegación de mapas. Todo esto es conveniente para que los usuarios encuentren y contacten una variedad de servicios tales como alimentos, vivienda, viajes, compras y primeros auxilios.



Para servir a 7,4 mil millones de personas en todo el mundo para comunicarse en el extranjero

El AI Correct Translator es un producto de inteligencia artificial desarrollado por BABEL TECHNOLOGY. En el CES de 2018, el primer traductor de inteligencia artificial del mundo con pantalla desarrollado por BABEL TECHNOLOGY atrajo la atención de competidores comerciales de varios países. Después del listado, recibió una respuesta entusiasta del mercado y la calificación favorable del usuario alcanzó el 99%. En el período de China «Doble 11» de 2018, las ventas de AI Correct Translator ocuparon el segundo lugar en JD y Tmall, un 528% más respecto al año anterior.

Ahora, AI Correct Translator ha sido utilizado ampliamente en áreas como viajes al extranjero, negocios, transporte, alojamiento, catering, visitas, compras, entretenimiento, citas y aprendizaje, convirtiéndose en un asistente de viajes de AI. Está disponible en la tienda oficial mundial de Tmall y en Amazon para usuarios extranjeros.

BABEL TECHNOLOGY se compromete a hacer accesible la comunicación global de idiomas y a continuar actualizando AI Correct Translator.



