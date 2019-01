Webimpacto factura un 42% más en 2018 y abre oficinas en Colombia Comunicae

miércoles, 16 de enero de 2019, 09:02 h (CET) La empresa de desarrollo eCommerce y Marketing Digital Webimpacto ha cerrado 2018 con un incremento del 42% en relación al ejercicio anterior. Además, WebImpacto apuesta por la expansión internacional con la apertura de sus primeras oficinas en Colombia Webimpacto, con más de 9 años de experiencia 100% orientada al eCommerce, se ha convertido en el socio estratégico, tanto a nivel tecnológico como de marketing, de muchos de los eCommerce de referencia en España (Bebitus, Decántalo, JustFab/FabShoes, Valentina, Naturitas...) o de empresas consolidadas que apuestan por el retail digital (DRIM, La Sirena, 10x10 o CELO Apolo...).

Con 10 años de vida, ésta empresa fundada en Madrid, cuenta con un equipo de más de 60 profesionales de diferentes ámbitos relacionados con entornos digitales y web. Expertos en VTEX y PrestaShop, diseñadores web, programadores, maquetadores, consultores SEO y expertos en marketing digital se encargan de ofrecer todos los servicios de forma óptima. Todo este grupo de profesionales se divide en diferentes sedes: Madrid, Barcelona y Pécs (Hungría), que sumadas a las nuevas oficinas de Colombia hacen de WebImpacto una empresa emergente que apuesta por la internacionalización.

La presencia de Webimpacto en Colombia

La empresa, que ha abierto delegación en Colombia, atenderá a todo el continente latinoamericano y seguirá con los proyectos vigentes actualmente con clientes como el grupo Pash, que engloba los eCommerce PatPrimo, Facol y Seven Seven. Además, como valor diferenciador en el país sudamericano, Webimpacto Colombia se establece como empresa experta en Vtex y única en el país con conocimientos y experiencia para desarrollar eCommerce en la nueva tecnología, Vtex IO.

Entre los servicios que ofrece Webimpacto se encuentran la Consultoría estratégica y dirección de proyectos; desarrollo y sostenimiento tecnológico en eCommerce y Omnicanalidad; auditoría en Diseño & UX; auditoría y sostenimiento en SEO & Marketing Digital; y desarrollo de App’s (APP4LESS). Mediante estos servicios, Webimpacto crea una dinámica de trabajo personalizada para cada cliente, motivo por el cual se han convertido en partners de sus estrategias de eCommerce, Omnicanalidad y Marketing Digital.

En este sentido, David Rodríguez, CEO y fundador de Webimpacto apunta que “personalizamos nuestro producto porque sabemos que cada cliente tiene una naturaleza única, necesidades particulares, objetivos específicos, pero sobre todo, porque no quiere ser igual a ningún otro. Nosotros llegamos a marcar la diferencia”. Desde Webimpacto “creemos firmemente en generar conocimiento, buenas prácticas procedimentales y rigurosas metodologías, como base fundamental de nuestras relaciones”, afirma David Rodríguez.

Juliana Sánchez, a la cabeza de la delegación colombiana y latinoamericana

La negociadora internacional Juliana Sánchez será la encargada de liderar el equipo de Webimpacto en Colombia. Con más de 10 años de experiencia en el sector del mercadeo en Colombia, Sánchez destaca por sus excelentes relaciones interpersonales y su capacidad de asumir los procesos de omnicanalidad, internacionalización y digitalización de las organizaciones, por medio de la formulación y puesta en marcha de estrategias innovadoras en la nueva realidad del mundo.



Juliana Sánchez es también conferencista en el àmbito del mercadeo digital (branding y performance) y del comercio electrónico, compartiendo desde su experiencia, la creación de la estrategia digital para llevar a compañías o marcas al éxito en el comercio electrónico.

MediaKit



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.