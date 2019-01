‘Google Assistant está muy por delante de su competencia actualmente’, mantienen en Fersay Comunicae

miércoles, 16 de enero de 2019, 07:14 h (CET) Aunque el presupuesto de Google es muy superior al de la mayoría de fabricantes y empresas tecnológicas de hoy, su competencia es nada menos que Amazon, Microsoft y Apple. Estar actualmente por encima de estos tres gigantes es, cuanto menos, digno de admiración "Si algo nos ha demostrado el CES 2019 es que habida cuenta de los avances tecnológicos que se han producido en el sector de los asistentes virtuales y del surgimiento de dispositivos inteligentes que cada vez convencen más, hoy nos encontramos un poco más cerca del hogar inteligente asequible y funcional que todos deseamos", afirman los expertos de Fersay.

El modo de intérprete de Google Assistant es un gran ejemplo de cómo el aprendizaje automático y el procesamiento del lenguaje natural pueden ofrecer resultados sorprendentes. Con una pantalla inteligente de Google y un teléfono Android, Google Interpreter puede actuar como una herramienta de traducción para dos personas que necesitan mantener una conversación pero no hablan el mismo idioma.

En este momento, Interpreter puede traducir 27 idiomas diferentes y no solo muestra la conversación en la pantalla, sino que el Asistente en realidad pronuncia ambas partes de la conversación en voz alta. Alexa, de Amazon, solo puede hablar seis idiomas en este momento, inglés, francés, alemán, italiano, japonés y español, junto con un puñado de dialectos en inglés.

"Google también sentó las bases para dar respuesta a la avalancha de anuncios de dispositivos inteligentes compatibles con Amazon el otoño pasado. Google Assistant Connect es, esencialmente, un chip para fabricantes de dispositivos de terceros que permite conectar éstos a Google Assistant", explican en Fersay.

Así que mientras Google continúa ampliando cada vez más la lista de idiomas a través de los cuales su asistente inteligente puede comunicarse, ofrece al mismo tiempo a los fabricantes el kit de herramientas perfecto para que puedan compatibilizar las funcionalidades de sus dispositivos con Google Assistant.

"Google ha terminado sacando una sorprendente ventaja a sus principales competidores atacando con rapidez y ferocidad ambos frentes, y si bien es cierto que aún quedan muchos errores por pulir y muchas funcionalidades por terminar de definir, este CES 2019 nos ha demostrado que el hogar inteligente funcional y asequible con el que todos soñamos puede estar mucho más cerca de lo que parecía", concluyen los expertos de Fersay.

