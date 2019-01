‘Los periódicos impresos, aunque pese, terminarán desapareciendo’, mantienen en ImprentaMadrid Comunicae

miércoles, 16 de enero de 2019, 07:06 h (CET) Hoy día, el imparable auge del contenido en formato digital está contribuyendo a la desaparición de un sinfín de periódicos en todo el mundo. Hoy, los expertos de ImprentaMadrid explican en profundidad las causas y consecuencias de esta decadencia de los medios impresos "Aunque los primeros periódicos tal y como los conocemos actualmente surgieron a lo largo del siglo XX, sus raíces provienen de varios siglos atrás. Con el nacimiento de la radio y la televisión el número de copias vendidas comenzó a disminuir gradualmente, y a mediados del siglo XX las personas ya no requerían de los periódicos como su única fuente de noticias", explican los expertos de ImprentaMadrid.

Los telediarios que se ofrecían en los distintos canales de televisión se hicieron poco a poco más sofisticados, y a finales del siglo XX no era difícil darse cuenta de que la televisión se había convertido en el medio de comunicación dominante.

"Incluso aún en ese entonces, hace poco más de 20 años, los periódicos lograban sobrevivir. No podían competir en con la televisión en términos de velocidad ni de ingresos, pero podían proporcionar el tipo de cobertura de noticias en profundidad que las noticias de televisión no eran capaces de ofrecer", mantienen.

Todo este panorama cambió con la aparición de Internet y los medios de comunicación digitales en 1990. De repente, un enorme torrente de noticias accesibles de forma totalmente gratuita emergió como la alternativa aparentemente ideal para aquellos que deseaban mantenerse informados sobre casi cualquier tema de actualidad.

"Muchos periódicos tomaron entonces la decisión de crear sitios web en los que, prácticamente, ofrecían su producto más valioso, su contenido, de forma gratuita. Sin embargo, esa decisión condujo a los lectores a plantearse por qué iban a pagar por la suscripción o por un ejemplar de un periódico cuando podían acceder a esa información gratis en los sitios web de esos mismos periódicos", explican.

Actualmente, abundan las opiniones sobre lo que deben hacer los periódicos para sobrevivir. Algunos afirman que los periódicos que aún mantienen su versión impresa deberán comenzar a cobrar por su contenido web para poder sostener las pérdidas de su edición impresa. Otros, que los periódicos impresos están destinados a convertirse en entidades solo en línea.

Todos están de acuerdo en que los periódicos siguen siendo una fuente inigualable de noticias, análisis y opiniones en profundidad, y que si los documentos desaparecen por completo, no habrá nada que ocupe su lugar. "Pero es innegable que si esta tendencia continúa, salvo los periódicos más grandes, las ediciones impresas irán desapareciendo a medida que el contenido digital se postule como el claro vencedor", concluyen los expertos de ImprentaMadrid.

