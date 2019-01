El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, ha reconocido que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, le llamó para quejarse de la actuación del VAR en el duelo ante el Real Betis, una llamada "corta, de dos minutos" y en la que hablaron "bien y con educación", y cree que es "bueno", porque de lo contrario podría "enquistarse más las cosas".



"No me gusta hablar de una llamada. Es una llamada corta, dos minutos, hablamos bien y con educación. Creo que es bueno; a veces el hecho de no llamar hace que se enquisten más las cosas", declaró en una entrevista en el programa El Larguero de la Cadena Ser.



En este sentido, explicó que le comunicó que no había podido ver la jugada polémica del gol bético. "Le dije que no lo había visto. Es importante que la gente del fútbol sienta que puede hablar con su presidente. Me han llamado 80 presidentes de toda las categorías. Si puedo, me pongo, y si no, devuelvo las llamadas. Es una línea en la que voy a seguir", señaló.



Aun así, el máximo mandatario de la RFEF, que afirmó que el presidente blanco le llamó justo después del partido, reconoce que tiene una relación "cordial" con él. "Creo que hay una relación buena; siempre hay cosas, pero no soy una persona que me enroque. Hay una relación buena, educada y cordial", indicó.



En este sentido, aseguró que su confrontación tras el fichaje de Julen Lopetegui por el Real Madrid, que provocó su destitución como seleccionador, está superada. "Eso es agua pasada que las personas inteligentes tienen que dejar al margen", expuso.



Sin embargo, no quiso asegurar si es verdad que Florentino Pérez rechazará entrar en la Junta Directiva de la federación. "Florentino está nombrado, puede venir o no, es potestativo. El Real Madrid es una institución grandísima y creo que es necesario que toda la gente tenga voz. Por nuestra parte, siempre vamos a querer tener al Real Madrid en la RFEF; lo importante es que vea que estamos cerca y vamos a escuchar a todos por igual. Creo en la libertad. Florentino lleva muchísimos años en el fútbol y no puedo convertirme en su portavoz", apuntó



Además, Rubiales defendió la implantación del VAR y el trabajo del Comité Técnico de Árbitros (CTA), presidido por Carlos Velasco Carballo. "Creo que el VAR puede generar algunas frustraciones, porque no está para lo que algunos piensan. No es una televisión; si es un caso flagrante, interviene. Tenemos que ser humildes, pero entender que el colectivo arbitral es el más importante, porque si no lo protegemos es el más vulnerable. Carlos y todos sus chicos van a tener el apoyo", subrayó.



"Creo que todos tienen sus motivos -de protestar-. Es un juego apasionante, saca lo mejor y lo peor. Soy una persona bastante empática y entiendo que puedan tener alguna queja en algún momento. La estadística no engaña. El arbitraje español está en el puesto número uno del mundo. El VAR es fundamental", continuó.



LA COPA A PARTIDO ÚNICO, "MUY POSIBLE"

Por otra parte, el presidente de la RFEF reconoció que es "muy posible" que la Copa pueda disputarse a partido único muy pronto. "Queremos una Copa más dinámica y divertida", afirmó, aunque no pudo confirmar si comenzará ya desde el inicio con la asistencia del VAR, que este curso entró en octavos.



"Es algo que tenemos que ver, porque hay campos donde no se dan las especificaciones técnicas que requiere el VAR. Estamos trabajando en ello y en marzo o abril podremos deciros algo de la Copa. Tenemos la voluntad de hacer más atractivo el formato. Puede ser que los equipos de Preferente tengan la posibilidad de jugar", manifestó, y explicó que "en cuatro o cinco días tendremos sede para la Copa".



En otro orden de cosas, habló de su relación con el presidente de LaLiga, Javier Tebas. "No nos vamos a ir juntos de cervezas, pero es presiente de LaLiga y tiene las puertas abiertas", dijo. "Me lo crucé en la gala de un periódico. Hemos tenido reuniones, yo he acudido a algunas y él no. A los diez días de ser nombrado presidente abrí las puertas de par en par para Javier", recordó.



"NO ME GUSTA QUE EL LUNES SE JUEGUE, PERJUDICA A LA AFICIÓN"

Además, explicó que no es partidario del partido de los lunes de LaLiga Santander. "No me gusta que el lunes se juegue, devalúa nuestro fútbol, perjudica a la afición. El viernes es otra cosa, se podrían jugar dos", confesó, e informó que están tratando de que "entren tres o cuatro" equipos en una posible Supercopa en formato de 'Final Four'. "Es posible que sea fuera -de España-. Estamos buscando una solución que agrade a los clubes y que les llegue una cantidad económica importante", aseveró.



Sobre la posibilidad de jugar en Navidad, aseguró que "no es rentable". "Pero hay una cuestión más importante: la salud. Los jugadores llegan muy mal, las piernas fallan, tienes que estar con la familia... Aquí tienen muchísimo que decir el sindicato y LaLiga, cuidando que haya un descanso en algún momento", declaró.



En cuanto a la posibilidad de que España organice un Mundial, Rubiales indicó que de momento "no" está "a la altura" en cuanto a infraestructuras. "Es cierto que lo hablé con el presidente del Gobierno, pero tengo un compromiso de UEFA y FIFA de esperar, porque hay un proceso electoral. España tiene que mejorar mucho sus infraestructuras, ahora mismo no estamos a la altura en infraestructuras. Los Gobiernos te pueden ayudar, pero es la gente del fútbol la que vota. Antes tengo que tener una conversación con los presidente de FIFA y UEFA", expresó.



También habló de la organización de la final de la Copa Libertadores en el Santiago Bernabéu. "Fue muy positivo, se habló de Madrid y de España en todo el mundo. No sé cuánto puede valer eso en millones. Me sentí orgulloso como español de poder ayudar a la CONMEBOL", señaló, y reconoció que sí podría cambiar el formato del Mudial de Clubes. "Hay una negociación entre FIFA y UEFA", dijo.



Por último, justificó su decisión de mantener como vicepresidente a Andreu Subies a pesar de su imputación dentro de la 'Operación Soule'. "Hoy he estado con Andreu Subies. Pasó una noche detenido por una denuncia anónima. Si a una persona que recibe una imputación lo apartamos del fútbol, perdemos a alguien que mañana puede demostrarse que es inocente. Tengo que aguantar algunas críticas, pero no voy a hacer eso con alguien del que no tengo la certeza de que haya cometido algún error", concluyó.