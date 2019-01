Santi Mina rescata al Valencia con un doblete El Getafe también estará en cuartos tras eliminar al Valladolid Redacción Siglo XXI

miércoles, 16 de enero de 2019, 08:39 h (CET) Un doblete del gallego Santi Mina y otro tanto de Ferran Torres dieron el pase al Valencia para los cuartos de final de la Copa del Rey tras un partido desesperante ante el Sporting, resuelto en la segunda mitad (3-0), mientras que el Getafe también sacó su billete tras empatar (1-1) con el Valladolid en Zorrilla gracias a su triunfo en el choque de ida.



Mestalla respiró tranquilo con el primer gol de Mina. Quedaba menos de media hora y el delantero 'che' metió su cabeza a un sensacional centro de Wass. El remate fue directo al fondo de las mallas e hizo estallar a la grada, consciente de que el pase ya estaba en la buchaca salvo sorpresa del cuadro asturiano, mucho menos valiente que en El Molinón.



El Valencia no comenzó bien, de hecho firmó una muy mala primera mitad, pero el cambio de actitud en los jugadores de Marcelino fue más que evidente. La segunda mitad ofreció otra cara del equipo de la Capital del Turia y las ocasiones comenzaron a sucederse en botas de Lato, Ferran, Soler y Mina.



Fue éste último quién empezó avisando con un remate que sacó Cordero bajo palos (minuto 47). El preludio al 1-0 veinte minutos después. El gol hizo justicia al empeño de un Valencia que completó su triunfo con dos nuevos goles. El 2-0, a pase de Ferran Torres, condenó a un Sporting que apenas pudo cuestionar la portería de Jaume Doménech. El propio Ferran marcó el tercero ya con el tiempo cumplido.



De esta forma, el Valencia calma las aguas y su técnico Marcelino García Toral se garantiza continuar en el banquillo 'che'. "No tengo ningún temor a la destitución", dijo el pasado fin de semana tras empatar en casa contra el Valladolid.



Por su parte, el Getafe sentenció el pase a cuartos de final después de empatar en Pucela en el partido de vuelta (1-1). Los azulones, que consiguieron una mínima victoria en la ida (0-1), se adelantaron a la media hora con un dudoso penalti que marcó Ángel. El canario se encargó de transformar una pena máxima que dio origen a múltiples protestas.



La imagen no deja claro si hay derribo o tropiezo de Ángel, pero el colegiado decidió señalar el punto de castigo. El equipo de Sergio despertó del golpe y lo hizo con el empate en botas de Daniele Verde, uno de los grandes protagonistas del encuentro. El italiano firmó un buen tanto empalmando de primeras un centro desde el costado derecho.



Los de Bordalás intentaron sentenciar a la contra, pero fue el Valladolid quién más ocasiones tuvo. Una de las últimas fue un penalti de Bruno sobre Óscar Plano. El codazo, en esta ocasión, no fue revisado en el VAR, pero Alcaraz lanzó muy centrado y Chichizola pudo detener el disparo.



Es el tercer penalti que falla el Valladolid esta temporada. El empate elimina a los pucelanos, que se centrarán en lograr la salvación en su vuelta a Primera y le da el pase a un Getafe que sigue su buena trayectoria este curso. Sexto en Liga regresa a los cuartos de Copa



