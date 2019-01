Adidas la marca favorita de los runners españoles Comunicae

martes, 15 de enero de 2019, 16:23 h (CET) La plataforma de entrenamientos Runnea.com lanza el estudio Runnea para conocer el comportamiento de los runners en nuestro país. Runnea.com es la plataforma de entrenamientos y productos para runners líder en lengua española. Ha generado un volumen de negocio de 3 millones de euros, y generar unas ventas de más 35.000 productos en 2018 Como cada año la comunidad de runners líder en español runnea.com lanza el estudio Runnea para conocer un poco mejor cómo son los runners en España. El objetivo de esta edición ha sido conocer los retos que se plantean los corredores populares y qué medios utilizan para lograrlos. El estudio se ha realizado sobre una muestra total de 910 encuestas a runners que residen en España que llevan como mínimo un año corriendo. Qué marcas son sus favoritas, que retos se marcan, cuales son sus distancias preferidas o si entrenan de manera autodidacta o tutelada.

¿Con qué marca de zapatillas se corre habitualmente?

Adidas es la marca de zapatillas running preferida con un 24,6% de los votos totales, seguida por Nike con un 20,7%, Asics con un 17,1%, New Balance con una 10%, Saucony con un 7,5 y Mizuno con un 7,3% respectivamente.

¿Con qué marca de pulsómetro corre un runner?

Garmin es la dominadora del mercado con una 40,2% de los votos, seguido por Polar con un 22,6% y Suunto con un 13,8%. Por detrás un 23% de los encuestados utiliza otras marcas (Fitbit, TomTom…)

¿ Qué objetivos se plantea un runner?

Cuando se pregunta a los runners sobre los objetivos que se marcan cuando salen a correr, las respuestas son bastante concluyentes: El 53% corre para preparar una carrera y mantenerse en forma. Es decir no hay un objetivo de bajar de marca sino acabarla de la mejor manera posible. Sin embargo un 21% de los runners sí que corre para bajar de una marca concreta. El 17% corre por salud, para cuidar su forma física y sin competir y un 7,9% corre sin ninguna pretensión, solo despejar la cabeza y desconectar un rato.

¿Qué distancia es la favorita?

La distancia favorita para correr de los runners españoles es según la muestra los 10 kilómetros. Un 40,1% de los encuestados escoge esta distancia frente a un 33,3% que se decantan por los 21k y un 11,1% amantes de la distancia maratón. Un 8% se queda con los 5K.

¿Qué tipo de carrera tiene el sueño de poder hacer algún día un runner?

El gran sueño de los y las runners en España no es correr un maratón como se puede pensar. Esta opción ocupa el segundo lugar con un 33,6% de los votos. La primera opción la ocupan retos como hacer una carrera de trail o un triatlón. La afición por correr por la montaña o el triatlón gana adeptos año a año y el estudio lo refrenda. El tercer lugar lo ocupa la distancia Media maratón con un 17,8% de los votos. Un 8,8% de los votos ha correspondido a runners que no quieren participar en ningún tipo de prueba.

¿Se necesita ayuda (entrenador, aplicación...) para preparar mejor los objetivos de un runner?

Los españoles son conscientes de que un entrenador personal ayudaría a mejorar su rendimiento. Un 87,9% lo piensan frente a un 12,1% que cree que no le aportaría mejoras importantes.

¿ Se ha tenido alguna vez entrenador/a personal o plan de entrenamiento personalizado?

Llama la atención que un 31,1% de los encuestados ha tenido o cuenta con un servicio de entrenamiento personalizado. Datos que cada año aumentan de manera significativa y que dan a entender la importancia que está cobrando la figura del entrenador personal o los servicios de entrenamiento personalizado en la evolución de running. Principalmente con 2 objetivos, mejorar marcas y preservar la salud.

Un 32,1% ha utilizado o utiliza aplicaciones o información sacada de Internet para mejorar sus entrenamientos. Y un 36,8% no ha tenido nunca ayuda alguna.

¿Qué ayudaría más en la planificación de retos y entrenamientos?

Ante la pregunta de qué es lo que más ayudaría a mejorar los entrenamientos la respuesta más votada es contundente: Un 52% considera que lo que más le ayudaría es un plan de entrenamiento personal que se adapte al tiempo disponible del runner. Un 25% apuesta por entrenar con otras personas y un 15,2% opta por un entrenador personal que físicamente le acompañe en el entrenamiento

¿ Un runner se plantea pagar o seguir pagando por un sistema de entrenamiento personalizado que ayude a progresar o por salud?

Otro dato que demuestra la madurez que está adquiriendo en running en España es el hecho de que un 64% de los runners encuestados paga o se plantea pagar por un servicio de entrenamiento personalizado para mejorar deportivamente o por cuidar su salud. Un 35,7% por el contrario no se lo plantea.

¿Qué otros deportes practica o le gustaría practicar a un runner además del running?

Con las respuestas a esta pregunta queda una cosa muy clara, los runners españoles no solo corren. Solo un 5,5% de los encuestados practica únicamente running. Un 25,3% corre además por la montaña. Un 17,6% monta en bicicleta. Un 13,5% practica deportes relacionados con el fitness o la musculación. Más de un 12% deportes como pádel o deportes de equipo. Un 10% yoga o pilates y un 9,3% natación.

Sobre Runnea

Runnea.com es la plataforma de entrenamientos y productos para runners líder en lengua española. Ha generado un volumen de negocio de 3 millones de euros, y generar unas ventas de más 35.000 productos en 2018.

Runnea Academy, es la academia de entrenamientos personalizados de Runnea. Su tecnología interpreta mediante algoritmos el método científico de entrenadores cualificados y evoluciona semana a semana hasta conseguir sacar el mejor rendimiento posible del deportista.

Más de 9.000 personas ya están entrenando con Runnea Academy y carreras como Behobia San Sebastián, Maratón nocturno de Bilbao o Maratón de San Sebastián utilizan su tecnología para ser la plataforma de entrenamientos oficial de la prueba.

