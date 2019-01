Correctores.es, una nueva forma de conseguir correcciones de texto económicas

Correctores. es se lanza al mercado como una nueva plataforma para unir escritores y empresas con correctores recién graduados. Coordinada por profesionales, la única condición es que no te corra prisa a la hora de buscar una corrección ortotipográfica o de estilo Se ha producido el lanzamiento oficial del portal Correctores.es, impulsado por el Colectivo de Correctores Profesionales con el fin de unir a empresas y escritores con correctores recién graduados que buscan tarifas económicas.



Mediante un convenio ventajoso, Correctores.es brinda tarifas de corrección baratas a cambio de que estas correcciones las lleven a cabo, mediante la supervisión de profesionales, alumnos recién graduados. Como todo texto debe ser supervisado por un tutor, los tiempos de entrega son, naturalmente, más largos que una corrección normal. No así su calidad.



Correctores.es está conformado por un equipo de profesionales que abusca insertar a las distintas instituciones educativas, que forman profesionales de la corrección, en un mercado laboral cada vez más cerrado y competitivo. De este modo, solo resolviendo labores reales para clientes reales como los profesionales logran formarse profesionalmente y cobrar por ello.



Cabe destacar que Correctores.es es un proyecto formativo, pero que no descuida en ningún momento la responsabilidad que el corrector adquiere con el autor o empresa privada y por tanto, todos los trabajos son coordinados por profesores con amplia experiencia en el sector de la corrección profesional.



A cambio de brindar correcciones ortotipográficas y de estilo baratas, el autor o empresa entiende que su trabajo tardará un poco más que contratando un servicio tradicional. "No tenemos ninguna intensión de mentir o engañar con tarifas baratas imposibles de cumplimentar para un profesional con alta experiencia. Si necesitas tu texto corregido en una semana y que sea infalible, no vengas a Correctores.es", comenta Pedro Domínguez, uno de los miembros del Colectivo de Correctores Profesionales. "Ahora bien, si no te importa esperar el doble a que te entreguen tu manuscrito corregido y asumes que tu obra la corrige alguien con poca experiencia, pero excelentes o recién graduado, Correctores.es es ideal para ti".



Por otro lado, Carmen Iglesias, (Coordinadora) comenta que "el tiempo es dinero. Correctores.es se maneja con otra dinámica y busca otro mercado, sin perjudicar al profesional de la corrección. Creamos un ámbito de prácticas remuneradas para los recién graduados con el consentimiento del cliente".

En este contexto, continúa Iglesias: "Correctores.es funciona como un lugar de encuentro entre correctores profesionales y empresas o autores, que buscan la corrección ortotipográfica a un precio razonable".