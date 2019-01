5 consejos para acertar al abrir la cocina al salón, según Vip Reformas Comunicae

martes, 15 de enero de 2019, 16:07 h (CET) Una de las tendencias más en auge en el ámbito de las reformas es la de abrir la cocina al salón, consiguiendo así lo que se conoce como cocina americana Se trata de una tendencia al alza en los hogares españoles, en busca de un espacio diáfano en el que se integren dos estancias tan frecuentadas como son la cocina y el salón o comedor.

La eliminación de tabiques que separan los dos espacios conlleva ciertas medidas que hay que tener en cuenta. Por ello, Vip Reformas ofrece una serie de consejos que pueden mejorar el resultado de la cocina americana que el usuario desea:

Iluminación: el tabique que separa salón y cocina trata de proyectar la luz natural que recibe de las ventanas, por lo que, con su eliminación, esta luz quedaría repartida en todo el espacio final de la cocina americana que incluye ambas salas.

Estilo: normalmente, cuando estas salas están separadas cuentan con distintos estilos y colores; con la caída del tabique, lo mejor sería que se aúnen estos estilos con la misma pintura para cada espacio. Respecto al suelo, pueden ser de distintos materiales debido a la actividad que se va a desempeñar en la parte de la cocina.

En este apartado también se incluye el mobiliario, el cual debería ser de un mismo estilo, aunque es cierto que está creciendo entre los usuarios optar por tipos de mobiliario enfrentados. Lo cierto es que ahí entra el gusto de quienes se decidan a ejecutar esta reforma.

¿Con o sin barra? Es una de las dudas planteadas entre quienes buscan una cocina americana de manera original. Su instalación puede resultar muy práctica como elemento que garantiza la continuidad de los diferentes espacios, siendo la mejor opción una barra de obra.

Calidad de la campana extractora: quizás este es uno de los aspectos a los que menos atienden quienes van a realizar esta obra, pero es más importante de lo que parece. Esto se debe a que tanto los ruidos como los olores que no pueda absorber podrían extenderse con mayor facilidad a lo largo del resto del salón cuando este está abierto. Por tanto, es conveniente no escatimar en la partida de este elemento.

Sofás orientados hacia la cocina: otro de los aspectos por los que se decide a llevar a cabo esta reforma es por la necesidad de pasar más tiempo junto a los seres queridos en el tiempo libre, sin que una pared separe estas estancias en los momentos en que se esté cocinando.

Por ello, es recomendable que se coloquen los sofás mirando a la cocina y así tener una mayor interacción con las personas que se encuentren en la parte del salón.

Estos son algunos de los puntos que hay que tener en cuenta a la hora de acometer una reforma de cocina en busca de una apertura de espacio junto al salón.

Vip Reformas reúne a las mejores empresas especializadas en todo tipo de obras, incluidas las de cocina americana. A través de tres presupuestos de tantas empresas cercanas de forma gratuita, ofrecen un servicio personalizado y adaptado a lo que necesita el cliente, avalado por una dilatada trayectoria en el sector.

