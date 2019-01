5 trucos caseros de limpieza, contados por la empresa de limpieza malagueña Azahara Comunicae

martes, 15 de enero de 2019, 15:15 h (CET) Todo el mundo lleva a cabo tareas de limpieza en el hogar, por ello no está de menos conocer los trucos profesionales que llevan a cabo los diferentes expertos del saneamiento Limpiezas Azahara es una empresa de limpieza de Málaga con más de 25 años de experiencia, especializada en el mantenimiento de comunidades en Málaga y la limpieza de bloques en Málaga, además de oficinas.

Una empresa de limpieza tiene a su disposición multitud de productos ideales para llevar a cabo dichas tareas. Estos suelen ser productos que no dispone el consumidor general. Es por ello, que en este artículo se hablará de aquellos, que si se encuentran en las casas y que pueden lograr dejar cualquier rincón de la vivienda como los chorros del oro.

A continuación se muestran 5 productos fáciles de encontrar en una casa y su utilidad:

Coca-cola: Es ideal ante derramamientos de grasa o aceite al suelo. Este refresco tiene un componente denominado ácido fosfórico, que ayuda a facilitar la recogida de dichas manchas.

Pan: Ante una rotura de cristal, se pueden utilizar migas de pan, apretando en aquellos lugares donde pueda haber caído el cristal roto, para así lograr que estos se peguen al pan y facilitar la recogida.

Agua y limón: Para eliminar la suciedad interior de un microondas, basta con colocar un recipiente dentro de este con agua y limón durante unos minutos. Si las manchas no llegan a desaparecer por completo, no importa, ahora será muy fácil pasar el trapo para quitar los restos.

Bicarbonato de sodio y el horno: Para dejar este electrodoméstico reluciente solo hace falta mezclar un vaso de bicarbonato, agua y una cucharada de jabón. La mezcla ha de quedar como si fuese una pasta. Basta con extenderla, encender el horno aproximadamente unos 15 minutos y secar con un paño.

Sal y limón: Si el problema está en las tablas de madera para cortar, espolvorear sal y frotar limón sobre esta. Esto hará que se eliminen los olores desagradables y eliminará las manchas más complicadas.

